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Hayırsever hazır, bürokrasi hantal! 353 yıllık cami yok olmasın

1666’da inşa edilen, İngilizler tarafından tahrip edildikten sonra Abdülhamid han tarafından yeniden yapılan, 1959’da ise yıkılan Tarihi Kavak İskele Camii’nin ihyası için atılan adımlar, kurumlar arası ihtilaflar nedeniyle neticesiz kalıyor. Hayırsever vatandaşlar, caminin yapımı için hazır beklerken, bürokrasinin engel çıkartmaması isteniyor.

07 Ekim 2019 Pazartesi 12:28
Hayırsever hazır, bürokrasi hantal! 353 yıllık cami yok olmasın

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Üç asırlık tarihi Kavak İskele Camii bürokratik engeller nedeniyle bir türlü ayağa kaldırılamıyor. Kadıköy ilçesindeki tarihi caminin, kurumlar arasındaki diyalogsuzluk nedeniyle yeniden yapımına başlanamaması maşeri vicdanı yaralıyor. Devlet Demiryolları’na ait bir yerleşkenin sınırları içerisinde kalan tarihi caminin arsası, bürokrasinin ağır ilerleyişi nedeniyle bir türlü ihya edilemiyor. TCDD, bedelsiz bir devrin kanuna aykırı olacağını söylerken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yazışmalar ise, halen sürüyor. 

Bürokratik engeller aşılamıyor

Bağımsızlığımızın ilahi sembollerinden biri olan tarihi Kavak İskele Camii, yetkili devlet kurumlarının ilgisini bekliyor. 353 yıllık tarihi ile İstanbul’un en eski camileri arasında yer alan ve Kadıköy sınırları içerisinde bulunan caminin ihya edilmesi bürokratik engellerin aşılmasına bağlı. 1959 yılından bu yana atıl durumda olan caminin yerinde bugün TCDD’ye bağlı bir yerleşke bulunuyor. Caminin yeniden ibadete kazandırılması için başlatılan her girişim ise kurumlar arası koordinasyonsuzluk ve ilgisizlik nedeniyle boşa çıkıyor. TCDD, bedel ödenmeden caminin olduğu yerin satılmasının kanunen mümkün olmadığını söylerken, Hazine’den arsa devri için hızlı hareket edilmediği ifade ediliyor.

Hayırseverler hazır

Hayırsever vatandaşlar ise bürokratik engellerin aşılmasını dört gözle bekliyor. Kadıköy’ün cami ihtiyacının had safhada olduğu bu dönemde, tarihi binanın yeniden ayağa kaldırılması adına her türlü adımın atılması isteniyor. Vatandaşlar ise AK Parti iktidarının, caminin yeniden yapılmasının önündeki her engeli kaldıracağına yürekten inanıyor.

AK Parti hükümetinin milli ve manevi değerlerin savunucusu olduğunu bilen ve TCDD ile Hazine arasındaki iletişimsizliğin sonuçlanmasını bekleyen vatandaşlar, tarihi caminin yeniden yapılması için harekete geçileceği noktasında görüş birliği içerisinde.

İstanbul’un en eski camilerinden

Sultan IV. Mehmet’in haznedarı Hacı Beşir Ağa’nın 1666’da inşa ettiği Haydarpaşa’daki Kavak İskele Camii 320 yıllık köklü bir geçmişe sahip. 1855 Kırım Harbi sırasında İngiliz askerlerince depo olarak kullanılmış ve ardından yakılmıştı. Ulu Hakan Abdülhamid Han döneminde aslına uygun bir şekilde yeniden yaptırılan cami uzun yıllar bütün ihtişamıyla inanan gönüllere kapısını açmıştı. Tek parti CHP’sinin hüküm sürdüğü yıllarda kapısına zincir vurulan cami ilahi hikmetin bir tecellisi olarak ayakta kalmayı başardı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 12:28
  1. İstanbul
  2. Kavak İskele Camii
  3. Devlet Demiryolları
  4. TCDD
  5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  6. AK Parti iktidarı
  7. AK Parti hükümeti
  8. Sultan IV. Mehmet
  9. Hacı Beşir Ağa
  10. Tek parti CHP’si
  11. Ulu Hakan Abdülhamid Han

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