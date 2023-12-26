Haydi kendi şampuanını kendin yap: birçok kişi tarafından not alındı! Hiç kimse bilmiyor, böylesi hiç görülmedi

Şampuanların içerdiği kimyasallar sağlığımıza zarar veriyor. Saçlarımızı parlatıyor ama cildimizi kurutuyor. İçerdiği kanserojenler tehlike saçıyor. Artığı doğayı kirletiyor. O zaman tek çare organik şampuan almak ya da evde kendi şampuanını yapmak.

Evde yapılan şampuanlar da market şampuanlarının aksine ilk başta mucize etkiler göstermiyor ama sonraları, saçın şampuana alışmasıyla hem eskisinden daha güzel görünüyor, hem de cildimize zarar vermediği için uzun vadede sağlığımızı olumlu etkiliyor.

SAÇ TİPLERİNE GÖRE EKLENECEK YAĞLAR (İSTEĞE BAĞLI)

Peki evdeki malzemeleri kullanarak nasıl şampuan yaparız?

Ancak size önce saç tipinize göre evde yaptığınız şampuana ekleyebileceğiniz yağları yazalım. Bu yağları tamamen isteğe bağlı olarak ekleyebilirsiniz. Eklemeseniz de olur.

Saçın beslenmesi için: 1 yemek kaşığı hint yağı, 2-3 ampul B vitamini (eczanelerden alabilirsiniz)

Saç dökülmesi için: 20 damla çam terebentin yağı, ısırgan otu yağı, biberiye yağı, menekşe yağı veya lavanta yağı,

Yağlı saçlar için: 20 çay ağacı yağı, damla limon yağı, adaçayı yağı, çam terebentin yağı veya portakal yağı,

Kuru saçlar için: 1 yemek kaşığı argan yağı, tatlı badem yağı, natürel sızma zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, avokado yağı veya jojoba yağı,

Normal saçlar için: 20 damla lavanta yağı, 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı veya 10 damla limon yağı,

Kepek sorunu için: 20 damla nane yağı, okaliptüs yağı, lavanta yağı veya biberiye yağı

Saç derisinin ferahlaması için: 2 yemek kaşığı aloe vera jeli.

Gelelim tarife;

ÖNE ÇIKAN VİDEO

EVDE 2 MALZEME İLE KENDİ ŞAMPUANINI KENDİN YAP

Gerekli Malzeme

50 gram karbonat (ya da kabartma tozu)

250 ml yeşil çay

4 damla istediğiniz bir yağ (katmasanız da olur)

Nasıl Yapılır?

Önce yeşil çayı sıcak suda 5 dakika demleyin. Çay yapraklarını içinden aldıktan sonra içine karbonatı atın. Soğuyunca da içine istediğiniz yağı ekleyin. Bir şişeye doldurup iyice çalkalayın. Şampuanı ıslak saçlar üzerinde cömertçe yayın. Saçınız köpürmeyecek ancak tertemiz olacak.

Daha sonra saçınızı saç kremi yerine elma sirkesi ile durulayın. Bunun için 500 ml. suya yarım bardak elma sirkesi dökerek durulama suyunuzu hazırlayabilirsiniz. Saçınız ipeksi, pürüzsüz ve parlak hale gelecek.