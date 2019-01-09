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"Haydi Çocuklar Camiye" projesi

Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin projesi yarıyıl tatilinde çocukları camiye alıştırmak ve sevdirmek amacıyla hazırlandı

09 Ocak 2019 Çarşamba 10:02
"Haydi Çocuklar Camiye" projesi

İSTANBUL (AA) - Yarıyıl tatilinde çocukları camiye alıştırmak ve sevdirmek amacıyla "Haydi Çocuklar Camiye" projesi hayata geçirilecek.

Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde yürütülen proje kapsamında, 6-13 yaş arası çocuklara 5 vakit namazı cami cemaatiyle kılmanın önemi anlatılıp cami sevgisi aşılanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Muhammed Fatih Ertaş, projenin, çocuklara cami sevgisini aşılamak amacıyla hayata geçirildiğini anlatarak, "Çocukların camide olmadığı bir milletin istikbaliyle ilgili kaygılar taşıması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ertaş, 81 ildeki 2 bin 500 camide, 50 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çocukların dini, imanı, ibadetleri sevmesi, Müslüman kimliğinin pekişmesi, aynı safta omuz omuza vererek birlik ve kardeş olmaları, cemaat ruhunu yaşamaları için en güzel yol, onları özellikle karne tatillerinde, ramazanlarda camilere götürmekten geçer. Dernek olarak camiye torunlarıyla giden bir peygamberin ümmeti olma şuuruyla böyle bir kampanyayı başlattık. Milli Eğitim Bakanlığımızın desteğiyle bu kampanyamız, tüm okullarda duyurulacak ve inşallah camilerimiz çocuk sesleriyle şenlenecek.

Özellikle büyüklerimizden, camilerde çocuklarımızın seslerinden rahatsız olmamalarını istirham ediyorum. Camide kaşları çatık ve kendisine ters davranan biriyle karşılaşan çocuk, cami ve din kavramlarını kendi dünyasında kaşları çatık o kişi gibi algılayabilir. 7 yaşından önceki çocukların seslerinin gürültü olarak değil, sanki bir 'melek' cıvıltısı gibi algılanması gerektiğini, cemaatin bu konuda titiz davranıp çocuklara karşı şefkatle yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum."

Kampanya kapsamında "Namazını camide kıl, puanları topla, ödülünü kap" sloganıyla gerçekleşecek olan "Haydi Çocuklar Camiye" projesinde dereceye giren çocuklara çeşitli hediyeler verilecek.


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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 10:02
  1. Haydi Çocuklar Camiye
  2. Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
  3. Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Muhammed Fatih Ertaş

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