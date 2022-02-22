Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen kimdir? Gül Dümen kaç yaşında?

92 yaşında koronavirüs nedeniyle ölen Haydar Dümen gayrimenkul zengini olduğu ortaya çıktı. Haydar Dümen'in 100 milyon değerindeki mal varlığını bıraktığı kişiler herkesi hayrete düşürdü. Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen şimdi bu miras için harekete geçiyor. Peki Gül Dümen kimdir, nereli kaç yaşında?

Gül Dümen kimdir?

Gül Dümen 1963 yılında Mersin’de dünyaya gelmiştir. Ortaokul ve Lise tahsilini Mersin Anadolu Tevfik Sırrı Gür Lisesi’nde tamamlamıştır. Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Ayrıca çift anadal yapmış, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (TVJ) Bölümünü de bitirmiştir. Devamında ise Üsküdar Üniversitesi’nde Klinik Psikolog olarak Yüksek Lisans yapmış, çalışmalarını tez aşamasında sürdürmektedir. Gül Dümen, 1993 senesinde kendisinden 32 yaş büyük Haydar Dümen ile evlenmiştir.