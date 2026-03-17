HAVSA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

İLAN

HAVSA KAYMAKAMLIĞI

MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN



SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR



SIRA

NO TAŞINMAZ NO MAH/KÖY ADA PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

(M2)

HİSSE

ORANI İMAR DURUMU VASFI TAHMİNİ

BEDELİ

(TL) GEÇİCİ

TEMİNAT

(TL) İHALE GÜNÜ SAATİ 01 22030101848 Cumhuriyet Mahallesi 118 45 2.488,60 Tam Ön kademe : Kademe hattına kadar Blok Nizam 5 kat Zemin kat ticari diğer katlar konut

TAKS 0,60 KAKS 3,00. Ön bahçe imar hattı, yan yol çekme mesafesi 5 metre yan komşu bahçe mesafesi 4 metre Arka kademe: Blok Nizam 4 kat tamamı konut alanı TAKS 0,60 KAKS 2,40. Yan ve arka yol çekme mesafesi

5 metre. Yan komşu bahçe mesafesi 3,50 metre, Ön taraf kademe hattından çekme mesafesi 6 metredir. Arsa 55.000.000,00 5.500.000,00 02.04.2026 14:00



Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malın satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih ve saatte, hizasında belirtilen tahmini bedel üzerinden Havsa Kaymakamlığınca (Milli Emlak Şefliği) oluşturulacak komisyon huzurunda, Havsa Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır

1) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar:

a) Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) . Geçici Teminatlar vezne olmadığından Edirne Ziraat Bankasında bulunan Edirne Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü IBAN: TR15 0001 0000 9700 0010 0053 58 hesabına yatırılacaktır. İhale saatinden önce geçici teminat makbuzunun ibrazı zorunludur.

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (Tasdikli Yerleşim Yeri Belgesi), (Aslı Komisyona Verilecektir)

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini veya nüfus cüzdanı örneğini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklife bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. (Asılları Komisyona İbraz Edilecektir)

2) İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Havsa Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girenler, satışa çıkarılan taşınmazları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır.

3) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.

4) Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi (%20) indirim uygulanır.

5) Satış bedeli üzerinden 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında döner sermaye bedeli alınacaktır.

6) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılmak için 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. A-İÇ ZARF : Teklif mektubu (Teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifle şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç ihaleye girilmemiş sayılır.), bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. B-DIŞ ZARF : Dış zarfın içinde olması gereken bilgi ve belgeler; Teklif mektubunu içeren zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte bu zarfa konularak kapatılır. a. Teklif mektubunu içeren zarf, b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi; gerçek kişilerde (şahıslarda) nüfus cüzdan sureti veya aslı ihale esnasında gösterilmek üzere kimlik fotokopisi (T.C. kimlik numarasını içeren) , tüzel kişilerde ise imza sirküleri (Vergi kimlik numarasını içeren), kamu tüzel kişilerinin ise, geçici teminattan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge, c. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit içi ve süresiz ibaresi olan banka teminat mektubu d. Gerçek kişiler için Türkiye sınırları içerisinde ikametgahını olduğunu gösterir belge e. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda (2026 yılında) alınmış, siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Faaliyet Belgesi), f. Vekaleten ihaleye katılımlarda, istekli adına ihaleye katılabileceğine dair noter tasdikli vekaletname g. Ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile birlikte iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

7) Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 37 nci maddenin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez. Kapalı teklif usulünde yapılacak ihalede iç zarfların açılması aşamasında, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin 31. Maddesinde belirtilen şartların oluşması durumunda, anılan maddede belirtilen hususlara uyulması kaydıyla hazır bulunan teklif sahiplerinden en yüksek tekliften aşağı olmamak üzere sözlü veya yazılı teklifte bulunulması istenecektir

6) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7) Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr. veya www.edirne.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.



İlan Olunur.

Basın No: ILN02422037