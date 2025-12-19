  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar HATAY VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi İlanlar

HATAY VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

HATAY VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 

HATAY VAKIFLAR  BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI)
Gayrimenkul Satış İhalesine Konu Vakıf Taşınmazın
S. No Bağımsız Bölüm Numarası İl İlçe Mahalle Cinsi Blok Numarası Daire Numarası  Kat Numarası  Parsel Yüzölçümü (Alanı) Satışa Esas Muhammen Bedeli (TL.) Geçici Teminat (TL)  İhale Tarihi İhale Saati
1 311130048000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 1.Blok 1 Nolu Daire Zemin           1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 5.01.2026 08:20
2 311130049000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 1.Blok 2 Nolu Daire Zemin           1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 5.01.2026 08:35
3 311130050000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 1.Blok 3 Nolu Daire Zemin           1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 5.01.2026 08:50
4 311130051000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 1.Blok 4 Nolu Daire 1 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 5.01.2026 09:05
5 311130052000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 1.Blok 5 Nolu Daire 1 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 5.01.2026 09:20
6 311130053000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 1.Blok 6 Nolu Daire 1 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 5.01.2026 09:35
7 311130054000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 1.Blok 7 Nolu Daire 2 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 5.01.2026 09:50
8 311130055000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 1.Blok 8 Nolu Daire 2 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 5.01.2026 10:05
9 311130056000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 1.Blok 9 Nolu Daire 2 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 5.01.2026 10:20
10 311130057000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 1.Blok 10 Nolu Daire 3 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 5.01.2026 10:35
11 311130058000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 1.Blok 11 Nolu Daire 3 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 5.01.2026 10:50
12 311130059000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 1.Blok 12 Nolu Daire 3 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 5.01.2026 11:05
13 311130060000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 1.Blok 13 Nolu Daire 4 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 5.01.2026 11:20
14 311130061000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 1.Blok 14 Nolu Daire 4 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 5.01.2026 11:35
15 311130062000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 1.Blok 15 Nolu Daire 4 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 5.01.2026 11:50
16 311130063000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 1.Blok 16 Nolu Daire 5 1860 147 ₺4.950.000,00 148.500,00 5.01.2026 13:00
17 311130064000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 1.Blok 17 Nolu Daire 5 1860 147 ₺4.950.000,00 148.500,00 5.01.2026 13:15
18 311130065000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 1.Blok 18 Nolu Daire 5 1860 147 ₺4.950.000,00 148.500,00 5.01.2026 13:30
19 311130066000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 1.Blok 19 Nolu Daire 6 1860 147 ₺4.950.000,00 148.500,00 5.01.2026 13:45
20 311130067000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 1.Blok 20 Nolu Daire 6 1860 147 ₺4.950.000,00 148.500,00 5.01.2026 14:00
21 311130068000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 1.Blok 21 Nolu Daire 6 1860 147 ₺4.950.000,00 148.500,00 5.01.2026 14:15
22 311130069000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 1.Blok 22 Nolu Daire 7 1860 147 ₺5.000.000,00 150.000,00 5.01.2026 14:30
23 311130070000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 1.Blok 23 Nolu Daire 7 1860 147 ₺5.000.000,00 150.000,00 5.01.2026 14:45
24 311130071000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 1.Blok 24 Nolu Daire 7 1860 147 ₺5.000.000,00 150.000,00 5.01.2026 15:00
25 311130072000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 1.Blok 25 Nolu Daire 8 1860 147 ₺5.000.000,00 150.000,00 5.01.2026 15:15
26 311130073000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 1.Blok 26 Nolu Daire 8 1860 147 ₺5.000.000,00 150.000,00 5.01.2026 15:30
27 311130074000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 1.Blok 27 Nolu Daire 8 1860 147 ₺5.000.000,00 150.000,00 5.01.2026 15:45
28 311130075000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 1.Blok 28 Nolu Daire 9 1860 147 ₺5.000.000,00 150.000,00 5.01.2026 16:00
29 311130076000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 1.Blok 29 Nolu Daire 9 1860 147 ₺5.000.000,00 150.000,00 5.01.2026 16:15
30 311130077000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 1.Blok 30 Nolu Daire 9 1860 147 ₺5.000.000,00 150.000,00 5.01.2026 16:30
31 311130078000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 1.Blok 31 Nolu Daire 10 1860 147 ₺5.000.000,00 150.000,00 5.01.2026 16:45
32 311130079000 Hatay Arsuz Fahura Daire  (Dubleks Konut) 1.Blok 32 Nolu Daire 10 1860 147 ₺5.000.000,00 150.000,00 5.01.2026 17:00
33 311130080000 Hatay Arsuz Fahura Daire  (Dubleks Konut) 1.Blok 33 Nolu Daire 10 1860 147 ₺5.000.000,00 150.000,00 6.01.2026 08:20
34 311130081000 Hatay Arsuz Fahura Daire  (Dubleks Konut) 1.Blok 34 Nolu Daire 11+Çatı 1860 228 ₺6.750.000,00 202.500,00 6.01.2026 08:35
35 311130082000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 1.Blok 35 Nolu Daire 11+Çatı 1860 228 ₺6.750.000,00 202.500,00 6.01.2026 08:50
36 311130083000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 1.Blok 36 Nolu Daire 11+Çatı 1860 228 ₺6.750.000,00 202.500,00 6.01.2026 09:05
37 311130084000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 2.Blok 1 Nolu Daire Zemin           1860 147 ₺4.650.000,00 139.500,00 6.01.2026 09:20
38 311130085000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 2.Blok 2 Nolu Daire Zemin           1860 147 ₺4.650.000,00 139.500,00 6.01.2026 09:35
39 311130086000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 2.Blok 3 Nolu Daire Zemin           1860 147 ₺4.650.000,00 139.500,00 6.01.2026 09:50
40 311130087000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 2.Blok 4 Nolu Daire 1 1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 6.01.2026 10:05
41 311130088000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 2.Blok 5 Nolu Daire 1 1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 6.01.2026 10:20
42 311130089000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 2.Blok 6 Nolu Daire 1 1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 6.01.2026 10:35
43 311130090000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 2.Blok 7 Nolu Daire 2 1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 6.01.2026 10:50
44 311130091000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 2.Blok 8 Nolu Daire 2 1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 6.01.2026 11:05
45 311130092000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 2.Blok 9 Nolu Daire 2 1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 6.01.2026 11:20
46 311130093000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 2.Blok 10 Nolu Daire 3 1860 147 ₺4.800.000,00 144.000,00 6.01.2026 11:35
47 311130094000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 2.Blok 11 Nolu Daire 3 1860 147 ₺4.800.000,00 144.000,00 6.01.2026 11:50
48 311130095000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 2.Blok 12 Nolu Daire 3 1860 147 ₺4.800.000,00 144.000,00 6.01.2026 13:00
49 311130096000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 2.Blok 13 Nolu Daire 4 1860 147 ₺4.800.000,00 144.000,00 6.01.2026 13:15
50 311130097000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 2.Blok 14 Nolu Daire 4 1860 147 ₺4.800.000,00 144.000,00 6.01.2026 13:30
51 311130098000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 2.Blok 15 Nolu Daire 4 1860 147 ₺4.800.000,00 144.000,00 6.01.2026 13:45
52 311130099000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 2.Blok 16 Nolu Daire 5 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 6.01.2026 14:00
53 311130100000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 2.Blok 17 Nolu Daire 5 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 6.01.2026 14:15
54 311130101000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 2.Blok 18 Nolu Daire 5 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 6.01.2026 14:30
55 311130102000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 2.Blok 19 Nolu Daire 6 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 6.01.2026 14:45
56 311130103000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 2.Blok 20 Nolu Daire 6 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 6.01.2026 15:00
57 311130104000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 2.Blok 21 Nolu Daire 6 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 6.01.2026 15:15
58 311130105000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 2.Blok 22 Nolu Daire 7 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 6.01.2026 15:30
59 311130106000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 2.Blok 23 Nolu Daire 7 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 6.01.2026 15:45
60 311130107000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 2.Blok 24 Nolu Daire 7 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 6.01.2026 16:00
61 311130108000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 2.Blok 25 Nolu Daire 8 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 6.01.2026 16:15
62 311130109000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 2.Blok 26 Nolu Daire 8 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 6.01.2026 16:30
63 311130110000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 2.Blok 27 Nolu Daire 8 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 6.01.2026 16:45
64 311130111000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 2.Blok 28 Nolu Daire 9 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 6.01.2026 17:00
65 311130112000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 2.Blok 29 Nolu Daire 9 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 7.01.2026 08:20
66 311130113000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 2.Blok 30 Nolu Daire 9 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 7.01.2026 08:35
67 311130114000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 2.Blok 31 Nolu Daire 10 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 7.01.2026 08:50
68 311130115000 Hatay Arsuz Fahura Daire  (Dubleks Konut) 2.Blok 32 Nolu Daire 10 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 7.01.2026 09:05
69 311130116000 Hatay Arsuz Fahura Daire  (Dubleks Konut) 2.Blok 33 Nolu Daire 10 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 7.01.2026 09:20
70 311130117000 Hatay Arsuz Fahura Daire  (Dubleks Konut) 2.Blok 34 Nolu Daire 11+Çatı 1860 228 ₺6.650.000,00 199.500,00 7.01.2026 09:35
71 311130118000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 2.Blok 35 Nolu Daire 11+Çatı 1860 228 ₺6.650.000,00 199.500,00 7.01.2026 09:50
72 311130119000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 2.Blok 36 Nolu Daire 11+Çatı 1860 228 ₺6.650.000,00 199.500,00 7.01.2026 10:05
73 311130120000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 3.Blok 1 Nolu Daire Zemin           1860 147 ₺4.650.000,00 139.500,00 7.01.2026 10:20
74 311130121000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 3.Blok 2 Nolu Daire Zemin           1860 147 ₺4.650.000,00 139.500,00 7.01.2026 10:35
75 311130122000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 3.Blok 3 Nolu Daire Zemin           1860 147 ₺4.650.000,00 139.500,00 7.01.2026 10:50
76 311130123000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 3.Blok 4 Nolu Daire 1 1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 7.01.2026 11:05
77 311130124000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 3.Blok 5 Nolu Daire 1 1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 7.01.2026 11:20
78 311130125000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 3.Blok 6 Nolu Daire 1 1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 7.01.2026 11:35
79 311130126000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 3.Blok 7 Nolu Daire 2 1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 7.01.2026 11:50
80 311130127000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 3.Blok 8 Nolu Daire 2 1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 7.01.2026 13:00
81 311130128000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 3.Blok 9 Nolu Daire 2 1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 7.01.2026 13:15
82 311130129000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 3.Blok 10 Nolu Daire 3 1860 147 ₺4.800.000,00 144.000,00 7.01.2026 13:30
83 311130130000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 3.Blok 11 Nolu Daire 3 1860 147 ₺4.800.000,00 144.000,00 7.01.2026 13:45
84 311130131000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 3.Blok 12 Nolu Daire 3 1860 147 ₺4.800.000,00 144.000,00 7.01.2026 14:00
85 311130132000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 3.Blok 13 Nolu Daire 4 1860 147 ₺4.800.000,00 144.000,00 7.01.2026 14:15
86 311130133000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 3.Blok 14 Nolu Daire 4 1860 147 ₺4.800.000,00 144.000,00 7.01.2026 14:30
87 311130134000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 3.Blok 15 Nolu Daire 4 1860 147 ₺4.800.000,00 144.000,00 7.01.2026 14:45
88 311130135000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 3.Blok 16 Nolu Daire 5 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 7.01.2026 15:00
89 311130136000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 3.Blok 17 Nolu Daire 5 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 7.01.2026 15:15
90 311130137000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 3.Blok 18 Nolu Daire 5 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 7.01.2026 15:30
91 311130138000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 3.Blok 19 Nolu Daire 6 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 7.01.2026 15:45
92 311130139000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 3.Blok 20 Nolu Daire 6 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 7.01.2026 16:00
93 311130140000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 3.Blok 21 Nolu Daire 6 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 7.01.2026 16:15
94 311130141000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 3.Blok 22 Nolu Daire 7 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 7.01.2026 16:30
95 311130142000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 3.Blok 23 Nolu Daire 7 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 7.01.2026 16:45
96 311130143000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 3.Blok 24 Nolu Daire 7 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 7.01.2026 17:00
97 311130144000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 3.Blok 25 Nolu Daire 8 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 8.01.2026 08:20
98 311130145000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 3.Blok 26 Nolu Daire 8 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 8.01.2026 08:35
99 311130146000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 3.Blok 27 Nolu Daire 8 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 8.01.2026 08:50
100 311130147000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 3.Blok 28 Nolu Daire 9 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 8.01.2026 09:05
101 311130148000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 3.Blok 29 Nolu Daire 9 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 8.01.2026 09:20
102 311130149000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 3.Blok 30 Nolu Daire 9 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 8.01.2026 09:35
103 311130150000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 3.Blok 31 Nolu Daire 10 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 8.01.2026 09:50
104 311130151000 Hatay Arsuz Fahura Daire  (Dubleks Konut) 3.Blok 32 Nolu Daire 10 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 8.01.2026 10:05
105 311130152000 Hatay Arsuz Fahura Daire  (Dubleks Konut) 3.Blok 33 Nolu Daire 10 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 8.01.2026 10:20
106 311130153000 Hatay Arsuz Fahura Daire  (Dubleks Konut) 3.Blok 34 Nolu Daire 11+Çatı 1860 228 ₺6.650.000,00 199.500,00 8.01.2026 10:35
107 311130154000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 3.Blok 35 Nolu Daire 11+Çatı 1860 228 ₺6.650.000,00 199.500,00 8.01.2026 10:50
108 311130155000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 3.Blok 36 Nolu Daire 11+Çatı 1860 228 ₺6.650.000,00 199.500,00 8.01.2026 11:05
109 311130156000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 4.Blok 1 Nolu Daire Zemin           1860 147 ₺4.650.000,00 139.500,00 8.01.2026 11:20
110 311130157000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 4.Blok 2 Nolu Daire Zemin           1860 147 ₺4.650.000,00 139.500,00 8.01.2026 11:35
111 311130158000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 4.Blok 3 Nolu Daire Zemin           1860 147 ₺4.650.000,00 139.500,00 8.01.2026 11:50
112 311130159000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 4.Blok 4 Nolu Daire 1 1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 8.01.2026 13:00
113 311130160000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 4.Blok 5 Nolu Daire 1 1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 8.01.2026 13:15
114 311130161000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 4.Blok 6 Nolu Daire 1 1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 8.01.2026 13:30
115 311130162000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 4.Blok 7 Nolu Daire 2 1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 8.01.2026 13:45
116 311130163000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 4.Blok 8 Nolu Daire 2 1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 8.01.2026 14:00
117 311130164000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 4.Blok 9 Nolu Daire 2 1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 8.01.2026 14:15
118 311130165000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 4.Blok 10 Nolu Daire 3 1860 147 ₺4.800.000,00 144.000,00 8.01.2026 14:30
119 311130166000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 4.Blok 11 Nolu Daire 3 1860 147 ₺4.800.000,00 144.000,00 8.01.2026 14:45
120 311130168000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 4.Blok 13 Nolu Daire 4 1860 147 ₺4.800.000,00 144.000,00 8.01.2026 15:00
121 311130169000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 4.Blok 14 Nolu Daire 4 1860 147 ₺4.800.000,00 144.000,00 8.01.2026 15:15
122 311130170000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 4.Blok 15 Nolu Daire 4 1860 147 ₺4.800.000,00 144.000,00 8.01.2026 15:30
123 311130171000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 4.Blok 16 Nolu Daire 5 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 8.01.2026 15:45
124 311130172000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 4.Blok 17 Nolu Daire 5 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 8.01.2026 16:00
125 311130174000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 4.Blok 19 Nolu Daire 6 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 8.01.2026 16:15
126 311130175000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 4.Blok 20 Nolu Daire 6 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 8.01.2026 16:30
127 311130176000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 4.Blok 21 Nolu Daire 6 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 8.01.2026 16:45
128 311130177000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 4.Blok 22 Nolu Daire 7 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 8.01.2026 17:00
129 311130178000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 4.Blok 23 Nolu Daire 7 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 9.01.2026 08:20
130 311130179000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 4.Blok 24 Nolu Daire 7 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 9.01.2026 08:35
131 311130180000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 4.Blok 25 Nolu Daire 8 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 9.01.2026 08:50
132 311130181000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 4.Blok 26 Nolu Daire 8 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 9.01.2026 09:05
133 311130182000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 4.Blok 27 Nolu Daire 8 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 9.01.2026 09:20
134 311130183000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 4.Blok 28 Nolu Daire 9 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 9.01.2026 09:35
135 311130184000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 4.Blok 29 Nolu Daire 9 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 9.01.2026 09:50
136 311130185000 Hatay Arsuz Fahura Daire  (Dubleks Konut) 4.Blok 30 Nolu Daire 9 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 9.01.2026 10:05
137 311130186000 Hatay Arsuz Fahura Daire  (Dubleks Konut) 4.Blok 31 Nolu Daire 10 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 9.01.2026 10:20
138 311130187000 Hatay Arsuz Fahura Daire  (Dubleks Konut) 4.Blok 32 Nolu Daire 10 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 9.01.2026 10:35
139 311130188000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 4.Blok 33 Nolu Daire 10 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 9.01.2026 10:50
140 311130189000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 4.Blok 34 Nolu Daire 11+Çatı 1860 228 ₺6.650.000,00 199.500,00 9.01.2026 11:05
141 311130190000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 4.Blok 35 Nolu Daire 11+Çatı 1860 228 ₺6.650.000,00 199.500,00 9.01.2026 11:20
142 311130191000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 4.Blok 36 Nolu Daire 11+Çatı 1860 228 ₺6.650.000,00 199.500,00 9.01.2026 11:35
143 311130192000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 5.Blok 1 Nolu Daire Zemin           1860 147 ₺4.650.000,00 139.500,00 9.01.2026 11:50
144 311130193000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 5.Blok 2 Nolu Daire Zemin           1860 147 ₺4.650.000,00 139.500,00 9.01.2026 13:00
145 311130194000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 5.Blok 3 Nolu Daire Zemin           1860 147 ₺4.650.000,00 139.500,00 9.01.2026 13:15
146 311130195000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 5.Blok 4 Nolu Daire 1 1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 9.01.2026 13:30
147 311130196000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 5.Blok 5 Nolu Daire 1 1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 9.01.2026 13:45
148 311130197000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 5.Blok 6 Nolu Daire 1 1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 9.01.2026 14:00
149 311130198000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 5.Blok 7 Nolu Daire 2 1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 9.01.2026 14:15
150 311130199000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 5.Blok 8 Nolu Daire 2 1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 9.01.2026 14:30
151 311130200000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 5.Blok 9 Nolu Daire 2 1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 9.01.2026 14:45
152 311130201000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 5.Blok 10 Nolu Daire 3 1860 147 ₺4.800.000,00 144.000,00 9.01.2026 15:00
153 311130202000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 5.Blok 11 Nolu Daire 3 1860 147 ₺4.800.000,00 144.000,00 9.01.2026 15:15
154 311130203000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 5.Blok 12 Nolu Daire 3 1860 147 ₺4.800.000,00 144.000,00 9.01.2026 15:30
155 311130204000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 5.Blok 13 Nolu Daire 4 1860 147 ₺4.800.000,00 144.000,00 9.01.2026 15:45
156 311130205000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 5.Blok 14 Nolu Daire 4 1860 147 ₺4.800.000,00 144.000,00 9.01.2026 16:00
157 311130206000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 5.Blok 15 Nolu Daire 4 1860 147 ₺4.800.000,00 144.000,00 9.01.2026 16:15
158 311130207000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 5.Blok 16 Nolu Daire 5 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 9.01.2026 16:30
159 311130208000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 5.Blok 17 Nolu Daire 5 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 9.01.2026 16:45
160 311130209000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 5.Blok 18 Nolu Daire 5 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 9.01.2026 17:00
161 311130210000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 5.Blok 19 Nolu Daire 6 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 12.01.2026 08:20
162 311130211000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 5.Blok 20 Nolu Daire 6 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 12.01.2026 08:35
163 311130212000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 5.Blok 21 Nolu Daire 6 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 12.01.2026 08:50
164 311130213000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 5.Blok 22 Nolu Daire 7 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 12.01.2026 09:05
165 311130214000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 5.Blok 23 Nolu Daire 7 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 12.01.2026 09:20
166 311130215000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 5.Blok 24 Nolu Daire 7 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 12.01.2026 09:35
167 311130216000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 5.Blok 25 Nolu Daire 8 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 12.01.2026 09:50
168 311130217000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 5.Blok 26 Nolu Daire 8 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 12.01.2026 10:05
169 311130218000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 5.Blok 27 Nolu Daire 8 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 12.01.2026 10:20
170 311130219000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 5.Blok 28 Nolu Daire 9 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 12.01.2026 10:35
171 311130220000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 5.Blok 29 Nolu Daire 9 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 12.01.2026 10:50
172 311130221000 Hatay Arsuz Fahura Daire  (Dubleks Konut) 5.Blok 30 Nolu Daire 9 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 12.01.2026 11:05
173 311130222000 Hatay Arsuz Fahura Daire  (Dubleks Konut) 5.Blok 31 Nolu Daire 10 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 12.01.2026 11:20
174 311130223000 Hatay Arsuz Fahura Daire  (Dubleks Konut) 5.Blok 32 Nolu Daire 10 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 12.01.2026 11:35
175 311130224000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 5.Blok 33 Nolu Daire 10 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 12.01.2026 11:50
176 311130225000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 5.Blok 34 Nolu Daire 11+Çatı 1860 228 ₺6.650.000,00 199.500,00 12.01.2026 13:00
177 311130226000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 5.Blok 35 Nolu Daire 11+Çatı 1860 228 ₺6.650.000,00 199.500,00 12.01.2026 13:15
178 311130227000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 5.Blok 36 Nolu Daire 11+Çatı 1860 228 ₺6.650.000,00 199.500,00 12.01.2026 13:30
179 311130228000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 6.Blok 1 Nolu Daire Zemin           1860 147 ₺4.650.000,00 139.500,00 12.01.2026 13:45
180 311130229000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 6.Blok 2 Nolu Daire Zemin           1860 147 ₺4.650.000,00 139.500,00 12.01.2026 14:00
181 311130230000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 6.Blok 3 Nolu Daire Zemin           1860 147 ₺4.650.000,00 139.500,00 12.01.2026 14:15
182 311130231000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 6.Blok 4 Nolu Daire 1 1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 12.01.2026 14:30
183 311130232000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 6.Blok 5 Nolu Daire 1 1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 12.01.2026 14:45
184 311130233000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 6.Blok 6 Nolu Daire 1 1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 12.01.2026 15:00
185 311130234000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 6.Blok 7 Nolu Daire 2 1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 12.01.2026 15:15
186 311130235000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 6.Blok 8 Nolu Daire 2 1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 12.01.2026 15:30
187 311130236000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 6.Blok 9 Nolu Daire 2 1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 12.01.2026 15:45
188 311130237000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 6.Blok 10 Nolu Daire 3 1860 147 ₺4.800.000,00 144.000,00 12.01.2026 16:00
189 311130238000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 6.Blok 11 Nolu Daire 3 1860 147 ₺4.800.000,00 144.000,00 12.01.2026 16:15
190 311130239000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 6.Blok 12 Nolu Daire 3 1860 147 ₺4.800.000,00 144.000,00 12.01.2026 16:30
191 311130240000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 6.Blok 13 Nolu Daire 4 1860 147 ₺4.800.000,00 144.000,00 12.01.2026 16:45
192 311130241000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 6.Blok 14 Nolu Daire 4 1860 147 ₺4.800.000,00 144.000,00 12.01.2026 17:00
193 311130242000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 6.Blok 15 Nolu Daire 4 1860 147 ₺4.800.000,00 144.000,00 13.01.2026 08:20
194 311130243000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 6.Blok 16 Nolu Daire 5 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 13.01.2026 08:35
195 311130244000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 6.Blok 17 Nolu Daire 5 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 13.01.2026 08:50
196 311130245000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 6.Blok 18 Nolu Daire 5 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 13.01.2026 09:05
197 311130246000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 6.Blok 19 Nolu Daire 6 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 13.01.2026 09:20
198 311130247000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 6.Blok 20 Nolu Daire 6 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 13.01.2026 09:35
199 311130248000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 6.Blok 21 Nolu Daire 6 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 13.01.2026 09:50
200 311130249000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 6.Blok 22 Nolu Daire 7 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 13.01.2026 10:05
201 311130250000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 6.Blok 23 Nolu Daire 7 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 13.01.2026 10:20
202 311130251000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 6.Blok 24 Nolu Daire 7 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 13.01.2026 10:35
203 311130252000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 6.Blok 25 Nolu Daire 8 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 13.01.2026 10:50
204 311130253000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 6.Blok 26 Nolu Daire 8 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 13.01.2026 11:05
205 311130254000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 6.Blok 27 Nolu Daire 8 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 13.01.2026 11:20
206 311130255000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 6.Blok 28 Nolu Daire 9 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 13.01.2026 11:35
207 311130256000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 6.Blok 29 Nolu Daire 9 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 13.01.2026 11:50
208 311130257000 Hatay Arsuz Fahura Daire  (Dubleks Konut) 6.Blok 30 Nolu Daire 9 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 13.01.2026 13:00
209 311130258000 Hatay Arsuz Fahura Daire  (Dubleks Konut) 6.Blok 31 Nolu Daire 10 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 13.01.2026 13:15
210 311130259000 Hatay Arsuz Fahura Daire  (Dubleks Konut) 6.Blok 32 Nolu Daire 10 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 13.01.2026 13:30
211 311130260000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 6.Blok 33 Nolu Daire 10 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 13.01.2026 13:45
212 311130261000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 6.Blok 34 Nolu Daire 11+Çatı 1860 228 ₺6.650.000,00 199.500,00 13.01.2026 14:00
213 311130262000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 6.Blok 35 Nolu Daire 11+Çatı 1860 228 ₺6.650.000,00 199.500,00 13.01.2026 14:15
214 311130263000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 6.Blok 36 Nolu Daire 11+Çatı 1860 228 ₺6.650.000,00 199.500,00 13.01.2026 14:30
215 311130264000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 7.Blok 1 Nolu Daire Zemin           1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 13.01.2026 14:45
216 311130265000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 7.Blok 2 Nolu Daire Zemin           1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 13.01.2026 15:00
217 311130266000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 7.Blok 3 Nolu Daire Zemin           1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 13.01.2026 15:15
218 311130267000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 7.Blok 4 Nolu Daire 1 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 13.01.2026 15:30
219 311130268000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 7.Blok 5 Nolu Daire 1 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 13.01.2026 15:45
220 311130269000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 7.Blok 6 Nolu Daire 1 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 13.01.2026 16:00
221 311130270000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 7.Blok 7 Nolu Daire 2 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 13.01.2026 16:15
222 311130271000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 7.Blok 8 Nolu Daire 2 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 13.01.2026 16:30
223 311130272000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 7.Blok 9 Nolu Daire 2 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 13.01.2026 16:45
224 311130273000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 7.Blok 10 Nolu Daire 3 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 13.01.2026 17:00
225 311130274000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 7.Blok 11 Nolu Daire 3 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 14.01.2026 08:20
226 311130275000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 7.Blok 12 Nolu Daire 3 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 14.01.2026 08:35
227 311130276000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 7.Blok 13 Nolu Daire 4 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 14.01.2026 08:50
228 311130277000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 7.Blok 14 Nolu Daire 4 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 14.01.2026 09:05
229 311130278000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 7.Blok 15 Nolu Daire 4 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 14.01.2026 09:20
230 311130279000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 7.Blok 16 Nolu Daire 5 1860 147 ₺4.950.000,00 148.500,00 14.01.2026 09:35
231 311130280000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 7.Blok 17 Nolu Daire 5 1860 147 ₺4.950.000,00 148.500,00 14.01.2026 09:50
232 311130281000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 7.Blok 18 Nolu Daire 5 1860 147 ₺4.950.000,00 148.500,00 14.01.2026 10:05
233 311130282000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 7.Blok 19 Nolu Daire 6 1860 147 ₺4.950.000,00 148.500,00 14.01.2026 10:20
234 311130283000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 7.Blok 20 Nolu Daire 6 1860 147 ₺4.950.000,00 148.500,00 14.01.2026 10:35
235 311130284000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 7.Blok 21 Nolu Daire 6 1860 147 ₺4.950.000,00 148.500,00 14.01.2026 10:50
236 311130285000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 7.Blok 22 Nolu Daire 7 1860 147 ₺5.000.000,00 150.000,00 14.01.2026 11:05
237 311130286000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 7.Blok 23 Nolu Daire 7 1860 147 ₺5.000.000,00 150.000,00 14.01.2026 11:20
238 311130287000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 7.Blok 24 Nolu Daire 7 1860 147 ₺5.000.000,00 150.000,00 14.01.2026 11:35
239 311130288000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 7.Blok 25 Nolu Daire 8 1860 147 ₺5.000.000,00 150.000,00 14.01.2026 11:50
240 311130289000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 7.Blok 26 Nolu Daire 8 1860 147 ₺5.000.000,00 150.000,00 14.01.2026 13:00
241 311130290000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 7.Blok 27 Nolu Daire 8 1860 147 ₺5.000.000,00 150.000,00 14.01.2026 13:15
242 311130291000 Hatay Arsuz Fahura Daire  (Dubleks Konut) 7.Blok 28 Nolu Daire 9 1860 147 ₺5.000.000,00 150.000,00 14.01.2026 13:30
243 311130292000 Hatay Arsuz Fahura Daire  (Dubleks Konut) 7.Blok 29 Nolu Daire 9 1860 147 ₺5.000.000,00 150.000,00 14.01.2026 13:45
244 311130293000 Hatay Arsuz Fahura Daire  (Dubleks Konut) 7.Blok 30 Nolu Daire 9 1860 147 ₺5.000.000,00 150.000,00 14.01.2026 14:00
245 311130294000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 7.Blok 31 Nolu Daire 10 1860 147 ₺5.000.000,00 150.000,00 14.01.2026 14:15
246 311130295000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 7.Blok 32 Nolu Daire 10 1860 147 ₺5.000.000,00 150.000,00 14.01.2026 14:30
247 311130296000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 7.Blok 33 Nolu Daire 10 1860 147 ₺5.000.000,00 150.000,00 14.01.2026 14:45
248 311130297000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 7.Blok 34 Nolu Daire 11+Çatı 1860 228 ₺6.750.000,00 202.500,00 14.01.2026 15:00
249 311130298000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 7.Blok 35 Nolu Daire 11+Çatı 1860 228 ₺6.750.000,00 202.500,00 14.01.2026 15:15
250 311130299000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 7.Blok 36 Nolu Daire 11+Çatı 1860 228 ₺6.750.000,00 202.500,00 14.01.2026 15:30
251 311130300000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 8.Blok 1 Nolu Daire Zemin           1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 14.01.2026 15:45
252 311130301000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 8.Blok 2 Nolu Daire Zemin           1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 14.01.2026 16:00
253 311130302000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 8.Blok 3 Nolu Daire Zemin           1860 147 ₺4.750.000,00 142.500,00 14.01.2026 16:15
254 311130303000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 8.Blok 4 Nolu Daire 1 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 14.01.2026 16:30
255 311130304000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 8.Blok 5 Nolu Daire 1 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 14.01.2026 16:45
256 311130305000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 8.Blok 6 Nolu Daire 1 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 14.01.2026 17:00
257 311130306000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 8.Blok 7 Nolu Daire 2 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 15.01.2026 08:20
258 311130307000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 8.Blok 8 Nolu Daire 2 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 15.01.2026 08:35
259 311130308000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 8.Blok 9 Nolu Daire 2 1860 147 ₺4.850.000,00 145.500,00 15.01.2026 08:50
260 311130309000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 8.Blok 10 Nolu Daire 3 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 15.01.2026 09:05
261 311130310000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 8.Blok 11 Nolu Daire 3 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 15.01.2026 09:20
262 311130311000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 8.Blok 12 Nolu Daire 3 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 15.01.2026 09:35
263 311130312000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 8.Blok 13 Nolu Daire 4 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 15.01.2026 09:50
264 311130313000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 8.Blok 14 Nolu Daire 4 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 15.01.2026 10:05
265 311130314000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 8.Blok 15 Nolu Daire 4 1860 147 ₺4.900.000,00 147.000,00 15.01.2026 10:20
266 311130315000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 8.Blok 16 Nolu Daire 5 1860 147 ₺4.950.000,00 148.500,00 15.01.2026 10:35
267 311130316000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 8.Blok 17 Nolu Daire 5 1860 147 ₺4.950.000,00 148.500,00 15.01.2026 10:50
268 311130317000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 8.Blok 18 Nolu Daire 5 1860 147 ₺4.950.000,00 148.500,00 15.01.2026 11:05
269 311130318000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 8.Blok 19 Nolu Daire 6 1860 147 ₺4.950.000,00 148.500,00 15.01.2026 11:20
270 311130319000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 8.Blok 20 Nolu Daire 6 1860 147 ₺4.950.000,00 148.500,00 15.01.2026 11:35
271 311130320000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 8.Blok 21 Nolu Daire 6 1860 147 ₺4.950.000,00 148.500,00 15.01.2026 11:50
272 311130321000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 8.Blok 22 Nolu Daire 7 1860 147 ₺5.000.000,00 150.000,00 15.01.2026 13:00
273 311130322000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 8.Blok 23 Nolu Daire 7 1860 147 ₺5.000.000,00 150.000,00 15.01.2026 13:15
274 311130323000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 8.Blok 24 Nolu Daire 7 1860 147 ₺5.000.000,00 150.000,00 15.01.2026 13:30
275 311130324000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 8.Blok 25 Nolu Daire 8 1860 147 ₺5.000.000,00 150.000,00 15.01.2026 13:45
276 311130325000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 8.Blok 26 Nolu Daire 8 1860 147 ₺5.000.000,00 150.000,00 15.01.2026 14:00
277 311130326000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 8.Blok 27 Nolu Daire 8 1860 147 ₺5.000.000,00 150.000,00 15.01.2026 14:15
278 311130327000 Hatay Arsuz Fahura Daire  (Dubleks Konut) 8.Blok 28 Nolu Daire 9 1860 147 ₺5.000.000,00 150.000,00 15.01.2026 14:30
279 311130328000 Hatay Arsuz Fahura Daire  (Dubleks Konut) 8.Blok 29 Nolu Daire 9 1860 147 ₺5.000.000,00 150.000,00 15.01.2026 14:45
280 311130329000 Hatay Arsuz Fahura Daire  (Dubleks Konut) 8.Blok 30 Nolu Daire 9 1860 147 ₺5.000.000,00 150.000,00 15.01.2026 15:00
281 311130330000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 8.Blok 31 Nolu Daire 10 1860 147 ₺5.000.000,00 150.000,00 15.01.2026 15:15
282 311130331000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 8.Blok 32 Nolu Daire 10 1860 147 ₺5.000.000,00 150.000,00 15.01.2026 15:30
283 311130332000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 8.Blok 33 Nolu Daire 10 1860 147 ₺5.000.000,00 150.000,00 15.01.2026 15:45
284 311130333000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 8.Blok 34 Nolu Daire 11+Çatı 1860 228 ₺6.750.000,00 202.500,00 15.01.2026 16:00
285 311130334000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 8.Blok 35 Nolu Daire 11+Çatı 1860 228 ₺6.750.000,00 202.500,00 15.01.2026 16:15
286 311130335000 Hatay Arsuz Fahura Daire (Konut) 8.Blok 36 Nolu Daire 11+Çatı 1860 228 ₺6.750.000,00 202.500,00 15.01.2026 16:30
1-) Yukarıda evsafı yazılı vakıf taşınmazın hizalarında belirlenen muhammen bedel üzerinden (İdaremizin 3065 Sayılı KDV Kanununun 17/p maddesi gereği KDV'den muaftır.) 05.01.2026, 06.01.2026, 07.01.2026, 08.01.2026. 09.01.2026, 12.01.2026, 13.01.2026,14.01.2026 ve 15.01.2026 tarihlerinde -Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe ve Cuma günleri 08:20-11:50/ 13:00-17.00 saatleri arasında Karaağaç Mahallesi Uğur Mumcu (Övündük ) Caddesi Arsuz/HATAY bulunan Vakıfpark Konutları Satış Ofisinde satışı yapılacaktır. 
2-) Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için elektronik devlet ortamından (e-devlet) ikametgah belgesi ve nüfus cüzdanı sureti veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri belgesi (adres beyanı) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte en geç ihale tarihinden önce  Vakıf Park Konutları Satış Ofisine müracaat edip, evrakları ile birlikte geçici teminatlarını yatırmaları gerekmektedir. 
3-) Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz; geçici bedelinin Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar adına Vakıf Katılım Antakya Şubesinde bulunan ( TR19 0021 0000 0030 0003 1000 01) numaralı İdare hesabına  (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile T.C kimlik numarası/vergi numarası  ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu diğer belgeler ile birlikte sunulması gerekmektedir. Geçici teminatların geri ödemeleri katılımcıların Banka hesap numaralarına aktarılacaktır. Geçici teminat mektubu vermek isteyenler ise kesin ve süresiz olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir. 
4) İstekli adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliği devam eden noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5-) Şahıs ve şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde, noterden tasdikli ortaklık beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.
6-) İhalelere katılamaktan yasaklı olmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek-1)
7-) İhale dökümanının satın alındığına dair makbuz ile ihale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair Yer Görme Formu (Ek-2)
8-) Terör Örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair noter onaylı taahhütname (Ek-3)
9-) İdarece talep edilen tüm evrakların tamamı ihale tarih ve saatinden önce ihale komisyon başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.
10-) Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere işbu ilan ile tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. 
11-) İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili kanun kapsamında ihale edilecektir. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 
12-) İhaleye çıkarılan bu taşınmazların satışı ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve oluşması durumunda KDV tutarı ile tapudaki ferağ muameleri ve masrafları alıcıya aittir.
13-) İhalede satışı üzerinde kalan şahıs ve şirket süresi içerisinde ferağ işlemlerinin tamamlanmadığı takdirde geçici teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.
14-) İhaleye çıkartılan taşınmazın ihalede oluşacak bedeller  vergi, resmi harç ve diğer satış masrafların tamamı, ile oluşması durumunda KDV alıcıya aittir. İdarece alacaklıya tapu devri yapılmadan önce süreçler tamamlanacaktır.
15-)Satış ile şartname ve tüm eklerinin mesai saatleri içerisinde Vakıf Park Konutları Satış Ofisi adresinde 1.000,00-TL mukabili temin edilebilir. İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02362417