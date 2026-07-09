HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HATAY İLİNDE REKLAM EKİPMANLARININ KİRALANARAK İŞLETİLMESİ KARŞILIĞI YAPIMI VE MONTAJINA İLİŞKİN İHALE İLANI

1-) İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ:

Hatay Büyükşehir Belediyesi (İdare) kontrol ve denetimi altındaki cadde, sokak, bulvar, meydan ve sair alanlarda mevcut kurulu bulunan 50 adet şehir tipi reklamlı durak ve toplam 120 m2 dijital ekran ile yüklenici tarafından yaptırılacak 851 adet reklam ünitesinin reklam haklarının işletilmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendine göre Kapalı Teklif Usulü ile 15 (Onbeş) yıllığına ihale edilmesine ilişkindir.

Yeni Kurulacak Reklam Üniteleri Mevcut Kurulu Bulunan Reklam Üniteleri Raket (CLP) Reklam Panosu :130 Adet Reklamlı Standart Durak :50 Adet Led Dijital Raket (CLP) Reklam Panosu :100 Adet Toplam 120 m2 Dijital Ekran Billboard :600 Adet Megalight :5 Adet Led Ekran :14 Adet Lightbox :2 Adet

Süre, işe başlanılmasından itibaren 15 (onbeş) yıldır. Süre bitiminde yüklenicilerin hakları sona erer, idare uygun görürse Reklam Ünitelerinin işletmelerini yeniden ihale eder.

İhale konusu yerlerin tamamının reklam koyma hakkı muhammen bedeli, yıllık 15.500.000,00 TL (OnbeşmilyonbeşyüzbinTürkLirası)+ KDV olarak belirlenmiştir.

olarak belirlenmiştir. Yüklenici reklam alanlarının %25’nin kullanımını tamamen İdare’nin reklam ve duyurularında kullanılmak üzere İdare’ye ücretsiz tahsis edecektir.

tahsis edecektir. Bu ihaleye dayalı olarak mevcut ve yeniden doğacak her türlü vergi, resim, harç ve noter masrafları kiracıya aittir.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2-) İHALE ŞARTNAMESİ VE BEDELİ:

Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Ulaşım Dairesi Başkanlığı Antakya/Hatay adresinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

İhaleye katılacak gerçek ya da tüzel kişi istekliler, şartname ve eklerini, İdarenin TR 5001 5800 7283 2292 92 nolu iban numarasına 75.000,00 (YetmişbeşbinTürkLirası) TL yatırarak, bedelin yatırıldığına ilişkin banka dekontunu ibraz ederek Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı adresinden temin edebilirler.

3-) GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI:

Geçici teminat 15 Yıllık Kira Bedeli’nin %3’ü olup 6.975.000,00 (AltımilyondokuzyüzyetmişbeşbinTürkLirası) TL olup bu rakamdan daha az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

olup bu rakamdan daha az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Geçici teminat olarak tedavüldeki Türk Parası, bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden oluşacaktır.

Geçici teminat tutarı, Türk Lirası olarak İdarenin TR18 0001 5001 5800 7283 2292 92 nolu iban numarasına yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu (ihale süresince geçerli olabilir) ya da devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahvil olarak da verilebilir.

4-) İHALE YERİ, SAATİ VE İDARE TARAFINDAN İSTENİLEN EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

İhale, Saraykent Mah. Çevre Yolu Cad. No:284 Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu Antakya/HATAY adresinde yapılacaktır. İhale yeri ve saati ile alakalı herhangi bir değişiklik olması durumunda idare isteklileri arayarak gerekli bilgilendirmeleri en az 2 saat öncesinde yapacaktır.

İhale, aşağıdaki takvime göre yapılacaktır:

Reklam Üniteleri İhale Tarihi İhale Saati

901 Adet

120 m2 Dijital Ekran



21.07.2026



14:00



İhaleye ilişkin evraklar, ihale tarihinden 1 (bir) gün önce 20.07.2026 saat 17.00 kadar elden ya da posta yoluyla Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı (Saraykent Mah. Çevreyolu Cad. No:284 Antakya/HATAY) adresine teslim edeceklerdir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İdarenin adresi: Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı (Saraykent Mah. Çevreyolu Cad. No:284) Antakya/Hatay

İdarenin telefon numarası: 03262196300 Dahili: 1756 Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü

5-) İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6’ıncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı kimseler ile ihalelere katılmaktan sürekli yasaklananlar bu ihaleye giremez. İhalelere katılma konusunda geçici süreli yasaklananlar ise ihale yasaklama süresi bitmiş ise bu ihaleye katılabilir. Bu yasaklara rağmen bu kişiler üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise ödemiş olduğu ihale bedeli gelir kaydedilir.

6-) İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:

İstenilen Belgeler;

Ticaret ve Sanayi Odası’ndan reklam işi yaptıklarına dair (ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay öncesinde alınmış) belge,

Kanuni ikametgâhı olması,

Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi vermesi,

İstekli tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet Belgesi (ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay öncesinde alınmış)

Ortak girişin olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

Geçici Teminat (Süresiz):

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26’ncı maddesinin (b) fıkrasında belirtilen değerleri teminat olarak verecek istekliler, söz konusu teminatı doğrudan ihale komisyonuna teslim edeceklerdir. Aynı maddenin (a) ve (c) fıkralarında belirtilen değerleri teminat olarak verecek istekliler ise teminatı Belediyenin ilgili banka hesabına yatırmak zorundadır. Teslimata ilişkin belgeler teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna verilecektir. Her ne suretle olursa olsun idarelerce alınan teminatlar haczedilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.

İmza sirkülerini vermesi,

İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Ortak girişim olması halinde, ortak girişim oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birini (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

İdareye herhangi bir borcunun olmadığına dair belge,

Vergi durum borcu olmadığına dair belge,

Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge,

2886 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Hatay Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesine nakit yatırıldığına dair makbuzun aslı),

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6’ıncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname,

İdari ve Teknik Şartname ve eklerinin her sayfasının okunduğu ve aynen kabul edildiği ibaresi yazılı ve katılan yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshaları,

İhale dosyasının idareden satın alındığına dair şartname bedeli olarak ödendiğine ilişkin makbuzun aslı.

Yeterlilik için gerekli belgeler:

İş deneyimi: İstekliler, bu iş ile ilgili olarak herhangi bir kamu kurumu veya belediyeden (belediye iştirakleri dâhil) açık hava reklam işletmeciliği yapmış veya halen yapmakta olduğuna dair belge.

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Basın No: ILN02504411