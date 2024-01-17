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Resmi İlanlar HATAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

HATAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-01-17 00:01:00 -

HATAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2019/57 Esas
KARAR NO : 2021/329
 
İLAN

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyada gerekçeli kararın davalı Hüseyin Ceylana tebliğ edilmek istendiği,ancak ilgilinin bilinen tüm adreslerine tebligat çıkartıldığı ve kolluk araştırması yapıldığı ancak ilgilinin açık adresinin tespit edilemediği gibi mernis adresinin de bulunmadığı bu nedenle kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup ,kararda belirtildiği üzere Davanın kabulü ile; 39.636,18 TL’nin ödeme tarihi olan 04/04/2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacı kuruma verilmesine, şeklinde hüküm kurulduğu, kurulan hükmün istinaf yolu açık olmak üzere verildiği anlaşılmış olup ,kararın tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur . 10/01/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN01968181