HATAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2019/57 Esas

KARAR NO : 2021/329

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Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyada gerekçeli kararın davalı Hüseyin Ceylana tebliğ edilmek istendiği,ancak ilgilinin bilinen tüm adreslerine tebligat çıkartıldığı ve kolluk araştırması yapıldığı ancak ilgilinin açık adresinin tespit edilemediği gibi mernis adresinin de bulunmadığı bu nedenle kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup ,kararda belirtildiği üzere Davanın kabulü ile; 39.636,18 TL’nin ödeme tarihi olan 04/04/2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacı kuruma verilmesine, şeklinde hüküm kurulduğu, kurulan hükmün istinaf yolu açık olmak üzere verildiği anlaşılmış olup ,kararın tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur . 10/01/2024

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Basın No: ILN01968181