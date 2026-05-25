Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden

İ L A N



Esas No: : 2018/530 Karar No. : 2026/280

Sanık : HALİD İSMAİL

Hatim ve Debla oğlu, 1997 İdlip doğumlu,

Suç : 5607 sayılı yasaya muhalefet

Suç yeri : Hatay/Merkez

Suç tarihi : 17/07/2018

Karar Tarihi : 02/04/2026

Kanun maddesi : TCK. 62. md.

Verilen ceza : 1 yıl 3 ay (erteli), 40 TL para cezası

İstinaf eden : Katılan kurum vekili

Yukarıda özeti yazılı gerekçeli karar ile istinaf dilekçesinin Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince gazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde itiraz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02476275