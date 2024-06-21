Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden

- İL A N -



Esas No : 2023/103

Karar No : 2024/501

Sanık : SUDE DOĞRUSÖZ Orhan ve Meryem kızı 08/08/2001 Hatay d.lu

Suç : Basit Yaralama

Suç Yeri : Hatay /Merkez

Suç Tarihi : 24/08/2021

Kanun Maddesi :5237 SY 83/2., 86/3-a, 62/1, 52/2-3 CMK .231/5

Verilen Ceza : HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Yerel Gazetede ve Genel İnternet Haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Hatay Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yoluna başvurarak itiraz edebileceği , yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02050577