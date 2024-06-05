Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden

- İL A N -



Esas No : 2023/983

Karar No : 2024/718

Sanık : ŞAKİR BAYIR Suzeridin ve Sabiha oğlu 19/05/1985 Amman /Ürdün d.lu

Suç : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet

Suç Yeri : Hatay /Merkez

Suç Tarihi : 13/06/2013

Kanun Maddesi :7242 SY 56073/5, 3/10-1, 3/11-son ,3/23, 62/1, 52/2, TCK 51/1

Verilen Ceza : 10 AY HAPİS (ERTELİ ) 20 TL ADLİ PARA CEZASI

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Yerel Gazetede ve Genel internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Hatay Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yoluna başvurarak itiraz edebileceği , yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02042911