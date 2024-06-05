Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden

- İL A N -



Esas No : 2022/579

Dosya No : 2024/649

Sanık : FAHRETTEN DÖNMEZ Ahmet ve Yeter oğlu 06/03/1999 Antakya d.lu Hatay Antakya Apaydın n.k Suç : Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma

Suç Yeri : Hatay/Merkez

Suç Tarihi : 01/08/2021

Kanun Maddesi : 6136 SYM 13/1, 52., 58/7, 58/6 ,

Verilen Ceza : 1 YIL HAPİS, 600 TL ADLİ PARA CEZASI

Tüm aramalara rağmen sanık bulunamadığından ;

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28. ve müteakip maddeleri gereğince Yerel (il ) Gazetede ve Genel İnternet Haber Sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf kanun yoluna başvurabileceği , yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02042924