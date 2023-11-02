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Resmi İlanlar Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden
Resmi İlanlar

Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yeniakit Publisher
2023-11-02 00:00:00 -

Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden

- İL A N -

Esas No : 2021/1381 Dosya No : 2023/698

Sanık : MEHMET HASAN ATEŞ Bedi ve Nesrin oğlu 28/06/1995 Antakya doğumlu , Hatay/Defne / Harbiye n.k Suç :Kasten yaralama Suç Yeri : Hatay /Merkez

Suç Tarihi : 15/05/2021

Kanun Maddesi : 5237 SY 86/2, 62/1., TCK. 53. 58/6-7.

Verilen Ceza : 3 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI

Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından;

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Ulusal Gazetede ve Ulusal İnternet Haber Sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı verin mahkemeye veya bulunulan yer asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstinaf Yasa Yoluna başvurarak itiraz edebileceği , yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01921851