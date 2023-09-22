Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden

- İL A N -



Esas No : 2022/552

Dosya No : 2023/78

Müşteki : ABDÜSSELAM UYANIK Fecir ve Fevziye 'den olma 16/08/1985 İskenderun d.lu Hatay Yayladağı n.k

Karar Tarihi : 12/01/2023

Sanığa Uygulanan

Kanun Maddesi : 142/2-h ,62/1

Sanığa Verilen Ceza : 4 YIL 2 AY HAPİS



Tüm aramalara rağmen müştekinin bulunamadığı ve tebligat yapılamadığından ;

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Yerel Gazetede ve Genel İnternet Haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı verin mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine başvurarak İstinaf edebileceği , yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01895395