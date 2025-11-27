Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesi
Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesi
Esas No: : 2025/826
Karar No. : 2025/1603
Sanık : HAMİT GEZER
Şemsetdin ve Sunay oğlu, 12/12/1996 doğumlu
Suç : Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık
Suç yeri : Hatay/Merkez
Suç tarihi : 05/10/2024
Karar Tarihi :19/09/2025
Kanun maddesi : TCK. 35.
Verilen ceza : 3 yıl 4 ay 15 gün
İstinaf eden : Katılan kurum vekili
Yukarıda özeti yazılı gerekçeli karar ile istinaf başvuru dilekçesinin Tebligat Yasasının 28. ve müteakip maddeleri gereğince Gazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren 30 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.
