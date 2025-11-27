Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesi

İ L A N



Esas No: : 2025/826

Karar No. : 2025/1603

Sanık : HAMİT GEZER

Şemsetdin ve Sunay oğlu, 12/12/1996 doğumlu

Suç : Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık

Suç yeri : Hatay/Merkez

Suç tarihi : 05/10/2024

Karar Tarihi :19/09/2025

Kanun maddesi : TCK. 35.

Verilen ceza : 3 yıl 4 ay 15 gün

İstinaf eden : Katılan kurum vekili

Yukarıda özeti yazılı gerekçeli karar ile istinaf başvuru dilekçesinin Tebligat Yasasının 28. ve müteakip maddeleri gereğince Gazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren 30 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

