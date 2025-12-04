Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesi

İL A N



Esas No : 2025/982

Dosya No : 2025/1734

Sanık :YUSUF ALYANAK : Ahmet ve Suham oğlu , 04/05/1982 Antakya doğumlu , Hatay Antakya Cumhuriyet n.k

Suç : Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma

Suç Yeri : Merkez /Hatay

Suç Tarihi : 17/05/2024

Kanun Maddesi :6136 SY 13/1, 62/1, 52, 51/1

Verilen Ceza :10 AY HAPİS (ERTELİ ) VE 500 TL ADLİ PARA CEZASI

Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından;

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Ulusal Gazetede ve Genel İnternet Haber Sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliyesi nezdinde istinaf edebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02348124