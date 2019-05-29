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Hastane çalışanları ile hastalar iftarda buluştu

Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:16
Hastane çalışanları ile hastalar iftarda buluştu

Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Doğan Yıldırım’ın ev sahipliğinde, hastane çalışanları ve hastalar iftar yemeğinde bir araya geldi.


Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi bahçesinde kurulan iftar sofrasına Gaziemir Kaymakamı Yaşar Dönmez, İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Usman, AK Parti yeni il yönetim kurulu üyeleri Deniz Doğan, Mustafa Gedikoğlu, AK Parti ilçe Başkanı Erol Kaya, ilçe müftüsü, İzmir il emniyet müdür yardımcısı Serdar Şenyurt, Gaziemir ilçe sağlık müdürü Sunay Yılmaz, Tika Afganistan temsilcisi Mucip Uludağ, Memur-Sen İzmir eski il başkanı Ali Musa Bina, ilçe meclis üyeleri, hastane çalışan personeli, hasta refakatçileri ile hastanede tedavi gören hastalar katıldı.


İftar programının konukları arasında yer alan Türk Sanat Müziği Sanatçısı Ömer Faruk Özcan da Türk tasavvuf müziği ve ilahiler seslendirdi.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:16
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