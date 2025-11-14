HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMİRLERİ İLANI
|Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup aşağıda adı-soyadı/unvanı yazılı mükellefler adına düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK’un 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu, muhatapların ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde, kendisine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir (1) ayın sonunda tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
|Sıra No
|Vergi No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı (TL)
|Ceza Toplamı (TL)
|1
|8290705975
|Taşmaz Lojistik Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
|EGEMENLİK MAH. 6108 SK. Kapı No:30 /1 Daire No:1 BORNOVA İZMİR
|202301202312
|0010
|1084
|2025062666ONb0000001
|2025062614ONk0000007
|2.786.640,59
|0,00
|2
|8290705975
|Taşmaz Lojistik Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
|EGEMENLİK MAH. 6108 SK. Kapı No:30 /1 Daire No:1 BORNOVA İZMİR
|202307202309
|0033
|3080
|2025062666ONb0000001
|2025062614ONk0000015
|0,00
|4.641.993,38
|3
|8290705975
|Taşmaz Lojistik Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
|EGEMENLİK MAH. 6108 SK. Kapı No:30 /1 Daire No:1 BORNOVA İZMİR
|202301202312
|0010
|0010
|2025062666ONb0000001
|2025062614ONk0000007
|5.257.812,44
|0,00
|4
|8290705975
|Taşmaz Lojistik Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
|EGEMENLİK MAH. 6108 SK. Kapı No:30 /1 Daire No:1 BORNOVA İZMİR
|202304202304
|0015
|3080
|2025062666ONb0000001
|2025062614ONk0000002
|0,00
|6.609.957,80
|5
|8290705975
|Taşmaz Lojistik Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
|EGEMENLİK MAH. 6108 SK. Kapı No:30 /1 Daire No:1 BORNOVA İZMİR
|202304202306
|0033
|3080
|2025062666ONb0000001
|2025062614ONk0000008
|0,00
|8.016.582,11
|6
|8290705975
|Taşmaz Lojistik Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
|EGEMENLİK MAH. 6108 SK. Kapı No:30 /1 Daire No:1 BORNOVA İZMİR
|202301202312
|0010
|3080
|2025062666ONb0000001
|2025062614ONk0000007
|0,00
|15.814.501,22
