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Biyografi Hasan Murat Mercan kimdir? Hasan Murat Mercan nereye atandı?
Biyografi

Hasan Murat Mercan kimdir? Hasan Murat Mercan nereye atandı?

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, halen Tokyo Büyükelçiliği görevini yürüten Hasan Murat Mercan getirildi. ABD seçimleri sonrası Beyaz Saray’a çıkan isim Biden oldu. 20 Ocak’ta Biden’in göreve başlamasıyla birlikte Türkiye-ABD ilişkilerinin nasıl olacağı da merak ediliyordu. Tam da bu ortamda Hasan Murat Mercan’ın ABD’nin Washington Büyükelçiliğine atanması sonrası Hasan Murat Mercan kimdir, nerelidir? sorularının sorulmasına neden oldu?

Yeniakit Publisher
2020-12-08 16:43:00 -
Hasan Murat Mercan kimdir? Hasan Murat Mercan nereye atandı?

Hasan Murat Mercan kimdir?  Hasan Murat Mercan, 14 Ocak 1959'da Ağrı Tutak'ta doğdu. Babasının adı Yaşar Nafiz, annesinin adı Ümmü'dür. Endüstri Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını aynı bölümde, doktorasını ABD Florida Üniversitesi Karar ve Enformatik Bilimler Bölümü'nde tamamladı.

Cleveland State Üniversitesi'nde Doçent oldu. Cleveland State Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak ders verdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliğinde bulundu.

22. Dönem Eskişehir Milletvekili. 22. Dönem'de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Batı Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Asamblesi (BAB) Türk Delegasyonu Başkanı olarak görev yaptı. 23. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı oldu. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Mercan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

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