Hasan Çınar kimdir? Ankara müftüsü Hasan Çınar nereli, hayatı, biyografisi:

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 9 il müftüsü daha değişti. Van İl Müftülüğüne Gümüşhane İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, Gümüşhane İl Müftülüğüne Hüseyin Gün, Ankara İl Müftülüğüne Adana İl Müftüsü Hasan Çınar, Adana İl Müftülüğüne Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Adıyaman İl Müftülüğüne Şırnak İl Müftüsü Mehmet Taştan, Şırnak İl Müftülüğüne Ahmet Dilek, Mersin İl Müftülüğüne Kırklareli İl Müftüsü Aydın Yığman, Kırklareli İl Müftülüğüne Kars İl Müftüsü Yusuf Eviş ve Kars İl Müftülüğüne Hamza Bayram atandı. Peki Ankara müftüsü Hasan Çınar kimdir, nereli, hangi ilde, nerede görev yaptı? İşte müftü Hasan Çınar’ın hayatı, biyografisi.

Hasan Çınar kimdir?

1962 yılında Kars’ta doğdu. İlkokulu ve İmam-Hatip Lisesini Karsta okudu. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu. Aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Tefsir dalında yüksek lisansını tamamladı. 27.04.2020 tarihinde Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tefsir Anabilim dalında “Kur’ân-ı Kerîm’de Evliliğin Sonlandırılması” konulu tezi ile doktorasını tamamladı.

Erzurumlu Hacı Halis EMEK ve Cafer Sadık DOĞRU hoca efendilerden özel olarak Arapça, Belağat, Mantık, Münazara, Kelam, Hadis, Tefsir, Fıkıh, Feraiz vb. dersler aldı.

2002–2005 yılları arasında Ankara’da Kanal A Televizyonu’nda “Sorun-Söyleyelim”, 2005 yılından itibaren de Almanya’da TV5 INT Kanalında “Gönül Dostu”, Almanya Köln Türkshow Kanalında ise “ İslam ve İnsan” adlı programlarda ve Kanal7 İNT kanalında canlı yayında haftalık konuşmalar yaptı ve soruları cevaplandırdı. Erzurum Kardelen Televizyonunda haftalık programlar yapmıştır.

1980 yılında başladığı görevine, 1981–1987 yılları arasında Müezzin Kayyım, İmam-Hatip ve Murakıp olarak, 1987–1989 yılları arasında Vaiz olarak devam etmekte iken bu yıllarda askerlik vazifesini kısa dönem olarak Burdur da yerine getirdi. 1989 – 2005 yılları arasında Afyon Dinar, Konya Cihanbeyli ve Ankara Keçiören İlçe Müftülüğü görevini ifa etti. 2005 yılında atandığı Köln Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliği görevi 2009 yılında sona erdi.

Yurtdışı görevinin ardından 2009 yılında İnegöl İlçe Müftülüğüne, 30.03.2011 tarihinde ise Niğde İl Müftülüğüne atandı. 27.08.2013 tarihinde Erzurum İl Müftülüğüne ve 10 Şubat 2015 tarihinde Başkanlık Vaizliğine atandıktan sonra 7 Aralık 2016 tarih ve 395 no’lu Kararname ile atandığı Adana İl Müftülüğüne 13/01/2017 tarihinde başladı. 7 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan il müftüleri kararnamesi ile Ankara İl Müftülüğü görevine atandı.

Dr. Hasan Çınar İyi derecede Arapça, Orta derecede İngilizce ve Almanca bilmekte olup evli ve beş çocuk babasıdır.

Müftü Hasan Çınar'ın çalışmaları

- Nüzûl Sırasına Göre Kur'an Tefsiri (25 DVD)

- Mahalli Gazete ve Dergilerde Yazıları

- Radyo ve TV Sohbetleri

- Almanya ve Türkiye'de 230’dan fazla konferans

- STK Önderleri ile aylık toplantılar

- Adana İl Müftülüğü süresince hayata geçirilen 16 proje

Hasan Çınar kitapları

- Fetvalar 1

- Fetvalar 2