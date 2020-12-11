Hasan Ali Toptaş'ın tacizine uğradığını söylemişti! Pelin Buzluk fena yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Erdoğan, "Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak, bu oyunu boşa çıkardılar." dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘adaylık çıkışına’ da değinen Erdoğan, "Hani bizde güzel bir laf var ya; ‘Gaza geldi’ diye. Orada da gaza geldi. Gazı hayırlı olsun." diye konuştu.

Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kaldı

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile ikinci kez uygulanacak Türkiye geneli sokağa çıkma kısıtlaması saat 21:00'da başlayacak. 56 saat sürecek kısıtlama Pazartesi sabahı saat 05:00'da sona erecek.

10 Aralık Perşembe koronavirüs verileri

10 Aralık Perşembe gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Buna göre; son 24 saatte 206 bin 202 test yapıldı. 30 bin 424 yeni vaka, 5 bin 918 de yeni hasta tespit edildi. 220 vatandaşımız ise koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti.

Türkiye yağmur duası yaptı

Türkiye genelindeki bütün camilerde Cuma Namazı'ndan sonra yağmur duası yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrasında suyun tasarruflu kullanmasına yönelik hutbe okuttu. Tüm camilerde namaz sonrası yağmur duası yapıldı.

Pelin Buzluk fena yakalandı

2011 yılında yazar Hasan Ali Toptaş tarafından tacize uğradığını iddia eden yazar Pelin Buzluk'un 2012 yılında yazdığı bir kitabında Hasan Ali Toptaş'ı güzellediği ortaya çıktı. 20'yi aşkın kadın Hasan Alit Toptaş tarafından tacize uğradığını söyleyerek Toptaş'ı ifşa etti. O kadınlardan birisi de yazar Pelin Buzluk'tu. Hürriyet'e konuşan Buzluk 2011 yılında Toptaş tarafından taciz edildiğini söylemişti.

Tacizden bir yıl sonra tacizcisini güzellemiş

Buzluk'un 2012 yılında yazdığı kitabının kapağında Hasan Ali Toptaş'ı güzellediği ortaya çıktı. Pelin Buzluk, Kanatları Ölü Açıklığı'nda adlı öykü kitabının ilk baskısını, Hasan Ali Toptaş'ın tacizine uğradığını iddia ettiği 2011 yılından bir yıl sonra 2012'de gerçekleştirdi. Kitabın başlangıç sayfasında ise şu not yazılıydı:

"Hasan Ali Toptaş sevgisiyle..." Pelin Buzluk'un 2011 yılında tacize uğrayıp 2020 yılında ifşa ettiği bir adama; tacize uğradıktan bir yıl sonra (2012) kitabında yer vererek 'Hasan Ali Toptaş sevgisiyle..' güzellemesi yapması akılların durduğu nokta oldu.