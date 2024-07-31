Haniye’nin şehadeti sonrası Akit TV’de önemli mesajlar! AK Partili Çelik korkunç gelişmeyi açıkladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Hamas lideri Haniye'yi haince öldürmesinin ardından Akit Tv'ye konuştu.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikaste uğradı.
İran devlet televizyonunun bu sabah Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Haniye'nin başkent Tahran'da kaldığı konuta saldırı düzenlendi.
Haniye'nin korumasının da saldırıda öldüğü açıklandı.
Saldırının gece saat 02.00'de güdümlü füze ile gerçekleştirildiği bildirildi.
"İsrail artık bölge savaşını başlatmıştır"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas lideri Haniye'nin şehit edilmesiyle ilgili Akit Tv'ye çarpıcı açıklamalar yaptı.
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Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Son derece korkunç bir eylem. Bu eylemle birlikte İsrail katliam siyasetinde yeni bir aşamaya geçmiştir. Bölgedeki her türlü barış çalışmalarını bir suikastla hedef almışlardır. Haniye'nin barış çağrıları sonuç bulmadı, şehit edildi. Artık yeni aşamadayız. İsrail artık bölge savaşını başlatmıştır" dedi.
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