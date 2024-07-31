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Gündem Haniye’nin şehadeti sonrası Akit TV’de önemli mesajlar! AK Partili Çelik korkunç gelişmeyi açıkladı
Gündem

Haniye’nin şehadeti sonrası Akit TV’de önemli mesajlar! AK Partili Çelik korkunç gelişmeyi açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-07-31 12:07:00 - 2024-07-31 12:10:59

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Hamas lideri Haniye'yi haince öldürmesinin ardından Akit Tv'ye konuştu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikaste uğradı.

İran devlet televizyonunun bu sabah Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Haniye'nin başkent Tahran'da kaldığı konuta saldırı düzenlendi.

Haniye'nin korumasının da saldırıda öldüğü açıklandı.

Saldırının gece saat 02.00'de güdümlü füze ile gerçekleştirildiği bildirildi.

"İsrail artık bölge savaşını başlatmıştır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas lideri Haniye'nin şehit edilmesiyle ilgili Akit Tv'ye çarpıcı açıklamalar yaptı.
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Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Son derece korkunç bir eylem. Bu eylemle birlikte İsrail katliam siyasetinde yeni bir aşamaya geçmiştir. Bölgedeki her türlü barış çalışmalarını bir suikastla hedef almışlardır. Haniye'nin barış çağrıları sonuç bulmadı, şehit edildi. Artık yeni aşamadayız. İsrail artık bölge savaşını başlatmıştır" dedi.

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Yorumlar

Gazeteci

Bence bunun arkasında TÜRKİYEde olabilir. PKKya TERÖR EYLEMİ EGİTİMİ veren, KÜRT DEVLETIN KURULMASINA DESTEK VEREN HAMASIN LİDERİ olarak. Ayrıyetten. Eger İSRAEL yapmışsa, ne muazzam istihbarat başarısı. Ne ŞEHİT?. ÇALDIGI SERVET 5 MILYAR DOLAR olan, KATAR DA 5 YILDIZLI OTELERDE, özel uçaklara seyahat eden, 1400, çoluk çocuk, kadın erkek, genç ihtiyar çanice KATL EDİLDİGİNDE, kamera karşısında memnuyityen Sevincle gülüşen bu TERÖR ÖRGÜTÜ HAMASIN YÖBETECİSİN temizlenmesi, dünyada yaşayan her kes için sevince veriçi bir haber.

Allahin vaadi hakrir, taşlar dike gelecek arkasibdaki sapkin soykurumci azgin SIYONISTLERI GIZLEMEYECEK

Zafer ahakkun ve Hakka inananlaridir...müminler kardestir ZALIM SIYONIST ISBIRLIKCISI DIKTATORLUKLERIN DE SONU GELDI...ZTUM DUNYADAKI muminlerin dogal lideri ERDOGANDIR!
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