Hande Sarıoğlu kimdir, nerelidir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında? Hande Sarıoğlu ne iş yapıyor?

Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Lala Sarıoğlu 19 Eylül 1988 Düzce Akçakoca’da doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. Rezil dizi olarak bilinen Aşk-ı Memnu dizisinde düğün organizatörü rolünde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2010 yılında Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında yer aldı.

Hande Sarıoğlu nerelerde çalıştı?

2011'de Pasaport adındaki yarışma programında Ümit Erdim ile birlikte sunuculuk yaptı. Daha sonra FOX'ta Kaç Para Kaç programının sunuculuğunu yaptı. Şubat 2016'da TV8 kanalında başlayan Böyle Çok Daha Güzelsin programında Alp Kavasoğlu ve Sema Çelebi ile birlikte jüri üyesi olarak yer aldı. 2017'nin ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da çalışmaya başlayan Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Habertürk'te çalışmaya başladı.

Emin Çağlar ve Fatih Altaylı'nın yorumculuk yaptığı Spor Saati programını sundu. 2 Aralık 2019'daki programda Altaylı ile tartıştıktan sonra programın sunuculuğunu bıraktı. Habertürk'te spor haberlerini sunan Sarıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video nedeniyle işine son verildiğini açıkladı.