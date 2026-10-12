Edirne'nin Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu yaklaşık 37 kilometreye ulaştı. Türkiye'nin farklı illerinden aldıkları yükleri Avrupa ülkelerine götüren sürücüler, günlerdir geçiş sırası bekliyor.

Uzun bekleyiş nedeniyle tuvalet, duş ve yemek gibi ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını, dinlenmekte de güçlük çektiklerini anlatan şoförlerin yetkililerden iki talebi var: sınır kapılarındaki yoğunluğun giderilmesi için randevu sistemine geçilmesi ve vize sorunlarının çözülmesi.

"Biz gezmeye, tatile gitmiyoruz; ihracat ve ithalat yapıyoruz"

Ankara'dan aldığı yükü Polonya'ya götüren tır şoförü Ahmet Şahin, 37 kilometrelik mesafeyi iki günde katettiğini söyledi. Şahin, "Kapılardaki sıralarımız bizi perişan etmiş durumda. Herkes çoluğunun çocuğunun rızkı için yolda. Tuvaletimiz yok, yemek yiyecek yerimiz yok" dedi.

Yolculuğun amacını "Biz gezmeye, tatile gitmiyoruz; ihracat ve ithalat yapıyoruz" sözleriyle anlatan Şahin, yetkililerden randevu sistemiyle soruna çözüm bulmalarını ve "vize çilesinin" bitmesini istedi.

İstanbul'dan aldığı yükü Almanya'ya götüren tır şoförü Ayhan Akça, yaklaşık 37 kilometrelik kuyruğa 15'inci kilometreden katıldığını ve üç gündür beklediğini ifade etti. Akça, "Çok zor şartlar altındayız. Tuvalet ve yemek yiyecek yer bulamıyoruz. Yüklerimizi zamanında teslim edemediğimiz için patronlarımız arıyor ama elimizden bir şey gelmiyor" diye konuştu.

Ülkemize ihracat anlamında katkı sağlamak istediğini söyleyen Akça, Ticaret Bakanlığından ve Edirne Valiliğinden acil çözüm beklediklerini kaydetti: "Vize sorunu da yaşıyoruz, günlerimiz yollarda ve kuyruklarda geçiyor."

"Takograflarımız da bitiyor"

İstanbul'dan yüklediği ürünleri Almanya'ya götüren tır şoförü Bedir Köse ise kuyrukta ikinci gününde. Köse, "37 kilometre sıraya girdik, bugün ikinci günümüz. Takograflarımız da bitiyor, şu an daha 15-15 kilometre daha önümüzde yol var. 23 saattir buradayız biz şu an. Önümüzde bir 15 kilometre daha yol var, zaten çalışmıyor kapılar" ifadelerini kullandı.

Kuyrukta kimsenin kendileriyle ilgilenmediğini öne süren Köse, bekleme bölgesindeki koşulları "Banyosu, tuvaleti, duşu, yemeği, içeceği, bir de mülteci sıkıntısı var burada" sözleriyle sıraladı. Bölgeden geçen görevlilerin durumu bildiğini savunan Köse, "Buradan dünyanın arazisi geçiyor, polisi geçiyor, amiri geçiyor, gümrükçüsü geçiyor. Görmüyor mu buraları? Hiç mi üzülmüyor buradaki millete insan?" diye sordu.