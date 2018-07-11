Hamilelikte güneşlenmek zararlı mıdır?

Bu sebeple de anne adayının gebelik döneminde artan kalsiyum ihtiyacı karşılanmış, bebek, kalsiyumunu annenin kemiklerinden değil, besinlerden karşılamış olur. Böylece ileriki zamanlar anne, kemik erimesine maruz kalmayabilir.

D vitamini yalnızca güneş ışınlarından elde edilebilen bir vitamindir. Besinlerden günlük D vitamini ihtiyacının karşılanması mümkün değildir. Yumurta gibi bazı besinler D vitamini ihtiva etse de yeterli değildir.

Kalsiyumun eksik olması, bağışıklık sistemi hastalıklarına davetiye çıkarır. Bu bağışıklık sistemi hastalıkları içerisinde; şeker hastalığı, troid yetmezliği sayılabilir. Bu sebeple gebelik döneminde anne adayının kalsiyum ihtiyacını karşılaması için D vitamini alması gerekmektedir. Ancak gebelik döneminde meydana gelen hormonal değişimler sebebiyle anne adayının cildi, lekelenmeye daha çok müsaittir.

Bu lekeler, gebelikten sonra da kalıcı olabilir. Bu sebeple anne adayları güneş ışınlara günlük 15 dakika maruz kalmalı, D vitamini ihtiyacını karşılamalı ve mümkünse gebelik dönemine uygun bir güneş kremi kullanmalıdır. Bu sayede, ihtiyacı olan D vitamini karşılayabilmektedir.

Hamilelik sürecinde güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmak yani güneşlenmek, annenin su kaybını arttıracaktır. Fazla su kaybının bebeğe çeşitli olumsuz etkileri olacaktır. Bundan dolayı yaz aylarında anne adayları daha fazla su tüketmeye özen göstermelidir.

Kısaca anne adayları, gebelikte güneşlenmekten kaçınmalı ancak güneşe çıkmamazlık yapmamlıdır. Şapka, güneş gözlüğü ya da açık havada gölgede oturmak gibi önlemlerle hem lekelenme riskinin önüne geçilmiş olur, hem de ihtiyaç duyulan D vitamini dolaylı olarak karşılanır.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE GÜNEŞ KREMİ KULLANMAK ZARARLI MIDIR?

Güneş kremlerinin büyük bir kısmı kimyasal içeriklere sahiptir. Bundan dolayı da gebeliğin ilk üç ayında güneş kremi kullanmamak, bunun yerine güneşe çok fazla çıkmamak gerekmektedir. Üretilen bazı güneş kremleri gebelik için özel olarak geliştirilmiştir.

Mümkünse bu koruyuculardan faydalanmak gerekir. Güneş altında kalınan süre 20 dakikayı geçmediği taktirde anne için ciddi sorunlar meydana gelmez. Bu süreçte güneş lekelenmeleri için önlem almak, şapka ve gözlük takmak önemlidir.

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