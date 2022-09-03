Halktv’nin Saymaz’ı, katil propagandası yaparken..

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Halk TV'de yazan İsmail Saymaz'ın, Necip Hablemitoğlu’nun katil zanlısı Levent Göktaş hakkındaki skandal ifadelerine tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Binlerce evi olan bir vakıfın, o evlerinden bir tanesinde, iddiaya göre bir ahlaksız çıkmış..

Hem de suçüstü olan bir olayla değil.. Yıllar öncesinde olduğu ileri sürülen bir olay üzerinden, isnatlar yapılmış.

Doğru-yanlış..

Ama, o kişi gözaltına alınırken, yargılanırken, cezaevinde iken..

Onun avukatlığına soyunan bir tane dindar insan gördünüz mü?

“Suçlanan .. isimli kişi, gazetecilere mektup yazdı.. Mektubunda, ‘Ben ülkeye şu kadar hizmet etmiş bir insanım..’ dedi. Suçlamaların haksızlığını anlattı” şeklinde, haberler kaleme alındığını hiç gördünüz mü?

Görmediniz.

Ama binlerce öğrenci evi olan vakfın, bir tanesinde, yıllar önce yaşandığı iddia edilen, sadece bir anlatıma dayalı olay üzerinden..

Sadece o kişi değil. Sadece o kişinin bulunduğu evin yöneticileri değil. Sadece o vakıf değil..

Tüm dindar vakıflar, dernekler. Tüm dindar insanlar suçlandı..

Dindar insanları tecavüzcü gibi gösteren ahlaksızca kitaplar yazıldı..

Şimdi, iddia diyemeyeceğim. Çünkü 20 yıldır sürdürülen bir soruşturmanın sonucunda, toplanan delillerle bu suçlama yapılıyor..

Ve derin mi derin bir cinayetin faili olarak, M. Levent Göktaş isimli emekli albay suçlanıyor..

O kişi, kaçtığı yurtdışından gazetecilere bir mektup yolluyor..

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