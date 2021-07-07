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Gündem Halk TV'nin eski müdüründen Millet İttifakı'nda kriz çıkaracak sözler! CHP'den Akşener'in mitinglerinin yayınlanmaması için telefon aldım
Gündem

Halk TV'nin eski müdüründen Millet İttifakı'nda kriz çıkaracak sözler! CHP'den Akşener'in mitinglerinin yayınlanmaması için telefon aldım

Halk TV'nin eski genel yayın yönetmeni Şaban Sevinç, katıldığı televizyon programında Millet İttifakı'nda krize neden olacak açıklamalarda bulundu. Sevinç, "2018 seçimlerinde bir CHP Genel Başkan Yardımcısı tarafından Meral Akşener'in mitinglerini yayınlamamam için arandım" dedi. Sevinç, kendisini arayan kişinin mitinglerin yayınlanmama nedeni olarak ise "CHP'nin oyları İYİ Parti'ye kayıyor" dediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 08:37:00 -

2012 yılından 2019 yılına kadar Halk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Şaban Sevinç, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, 24 Haziran 2018 Seçimleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Muharrem İnce'ye mobing uygulandı"

İsmini vermediği bir CHP genel başkan yardımcısının " Muharrem İnce'yi niye bu kadar gösteriyorsun, başımıza bela mı edeceksin?" dediğini belirten Sevinç, CHP yönetiminden gelen telefonları şöyle anlattı:

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Halk TV'nin genel müdürüydüm. CHP yönetimi tarafından Muharrem İnce'ye mobbing uygulandı. Daha seçim kampanyası sürerken 24 Haziran 2018 seçimleri öncesi Muharrem İnce il il geziyor. Biz de yayınlıyoruz.

"Meral Akşener'in mitinglerini de istemediler"

Genel merkezden bana telefon açıldı ve 'neden bu kadar yayınlıyorsun' dendi. Adam daha kampanya yaparken genel merkez çelme takıyor. Bana CHP Genel Başkan yardımcısı 'Başımıza bela mı edeceksin neden bu kadar gösteriyorsun' dedi. 'Bizim oylarımız İYİ Parti'ye kayıyor' denilerek 'Meral Akşener'in mitinglerinin de yayınlanmaması istendi.

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Yorumlar

Rabia Zafer

Būtūn Gerçekler Ortaya Çıkar.
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B. Oğlu

mERAL hanımın sesi sedası çıkmaz, çünkü çıkarlarına ters gelir. Bu dünya çıkar dünyası olmuş ya, CHP'ye de HDP'ye de GIK diyemez. Ama sonuçta eline hiçbir şey geçmez. Sıfıra Sıfır, Elde var SIFIR
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