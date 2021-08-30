Halk tanzim satış istiyor

Hakkı Bilir İstanbul

Gıda fiyatlarındaki manipülasyon AK Parti hükümetine yönelik bir kumpas girişimi noktasına geldi. Tarlada 35 kuruş olan birçok temel gıda ürününün pazar tezgahlarında ve market reyonlarında 10 liradan satışa sunulması, ülkemize çekilen operasyonu gözler önüne seriyor. Hükümetin, sağlık, teknoloji, askeri yatırımlar ve hayatı kolaylaştırıcı bütün hamleleri, temel gıda maddelerine ulaşımın zorlaştırılmasıyla itibarsızlaştırmak isteniyor.

AK Parti iktidarının enflasyonla mücadele çabası ve piyasaları normal seviyeye çekme çabası bilinçli olarak sabote ediliyor. Sebze ve meyve hallerindeki belirli mahfiller, ürünlerin iç piyasaya ulaşmasını engellemek ve fiyatı yükseltmek için kirli ayak oyunları sergiliyor. AK Parti belediyeciliğinin başlangıcı kabul edilen 1994 yerel seçimlerinden sonra ilk önce Ankara’nın ilçelerinde başlayan tanzim satış noktaları oluşturulmuş ve vatandaş ucuz ürünlerle buluşturulmuştu. 2019 yerel seçimler öncesinde de benzer bir gıda manipülasyonu uygulanmış ve hükümet tanzim satış noktalarıyla bu kumpasın önüne geçmişti.

Uzmanlar, gıda fiyatlarının düşmesinde Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri’nin ve tanzim satış noktalarının yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti.

Tanzim yaygınlaştırılmalı

İstanbul Ziraat Odası Şube Başkanı Ömer Demir, “Gıda manipülasyonunun önüne geçmenin en temel şartı sıkı bir denetimdir. Aksi halde türlü kötü niyetli fırsatçılar hep olacaktır. Alıcı değil üretici odaklı destekleme yapılmalıdır. Planlı ve programlı bir üretim şeması uygulanmalıdır. O üretim planın dışına çıkmamalıdır. Bu esnada denetimler de aksatılmamalıdır. Tarım Kredi Kooperatifleri’nin ve Halk Tanzimleri’nin yaygınlaştırılması da gıda manipülasyonunun önüne geçecektir” ifadelerini kullandı. Tanzimlerin piyasayı sakinleştireceğine dikkat çeken Demir, “Zira burada ucuza satılan ürünlerin yaygınlaştırılması pazar fiyatlarını ve market fiyatlarını düşürecektir. Dolayısıyla devlet eliyle yaygınlaştırılacak tanzimler gıda fiyatlarında çok olumlu etkiye neden olacaktır. Üreticinin desteklenmesi ve kollanması kötü niyetli kişilerin diskalifiye olmasına zemin hazırlayacaktır” şeklinde konuştu.

Manipülasyona karşı önlem şart

Ekonomist Mustafa Özbay, “Özellikle küresel alanda covid salgınının doğurduğu maliyet artışlarının yanında yerel anlamda yaşanan stokçuluk ve manipülatif girişimler özellikle temel gıda ürünlerinde aşırı fiyat artışlarına sebebiyet vermektedir. Temel gıda fiyatlarındaki bu psikolojik artış beklentisi sektörle hiçbir ilişkisi olmayan bazı sermaye gruplarının sektörü manipüle etmeleriyle daha da hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu önlemlerin başında stokçuluğun ve manipülatif eylemlerin cezalandırılmasına yönelik yoğun denetimler gelmektedir. Diğer taraftan özellikle tanzim satış kooperatiflerinin yeniden hızlı bir şekilde devreye alınarak bu gayri ahlaki girişim ve yapılanmaların önüne geçilmesi gerekmektedir” dedi. Bir kargaşa ortamının oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çeken Özbay, “Bir kargaşa ve başkaldırı ortamı yaratmak isteyen küresel güçler ve yerli iş birlikçileri için bulunmaz bir fırsata dönüşen bu durum için acil önlemler alınması gerekmektedir. Bu durum bazı kesimler tarafından bir istismar aracı olarak kullanılarak siyasi bir rant elde etme aracı haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

