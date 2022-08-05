Halil İbrahim Kutlay Hoca'nın acı günü
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Başkanı Halil İbrahim Kutlay hocanın muhterem babası vefat etti.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Başkanı Halil İbrahim Kutluay'ın babası bugün vefat etti. Cenazesi, yarın Cuma namazından sonra Bursa Osmangazi Demirtaş beldesinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
Durumu sosyal medya hesabından paylaşan Halil İbrahim Kutluay Hoca, "Çok sevgili babam bugün saat 16.00'da Hakkın rahmetine kavuştu. Cenaze namazı 5.Ağustos Cuma namazından sonra Bursa Osmangazi Demirtaş beldesinde kılınacak. Allah rahmet eylesin. Mekânı Cennet olsun. HALİL İBRAHİM KUTLAY" ifadelerini kullandı.