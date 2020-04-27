Hakkında soruşturma başlatılan Ankara Barosu'ndan bir skandal açıklama daha!

Sapkınların avukatlığını üstlenen Ankara Barosu ve İnsan Hakları Derneği (İHD) İslam'ın eşcinsellerle ilgili hükmünü söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a saldırmaya kalktı.

Ankara Barosu, Erbaş’ın nefret suçu işlediğini iddia ederek “Şaşkınlığımız; sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın, bir devlet kurumunun başında oturup söylemini kutsal sayılan değerler üzerine inşa ederek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesindeki kan kokan cüreti sebebiyledir." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Diyanet'in kadın düşmanlığının zeminini hazırladığını öne süren Ankara Barosu, İslam'ın eşcinsellerle ilgili hükmünü açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş için, "Halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda 'cadı' diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır." şeklinde skandal bir iddiada bulundu.

Soruşturma başlatıldı

Yaşananlar üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Barosu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Nefret ve ayırımcılık' ve 'Hakaret' suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

İslam'ın hükmünü söyleyen Diyanet İşleri Başkanı için 'ayrımcı ve ötekileştirici zihniyet' nitelendirmesi!

Haklarında soruşturma başlatılmasının ardından açıklama yapan Ankara Barosu, İslam'ın hükmünü söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için "Ayrımcı ve ötekileştirici zihniyet" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

"Çağlar öncesi" söylemini böyle savunmaya çalıştılar!

"Açıklamamızdan bir cümlenin alınarak sosyal medyada organize bir şekilde çarpıtılma çabasının ise laik devlet sisteminden uzaklaşılma arzusuna ve uzun zamandır her fırsatta saldırılan İstanbul Sözleşmesi’nin feshine dönük olması hiç de şaşırtıcı değildir." iddiasında bulunan Ankara Barosu büyük tepki çeken "çağlar öncesine ait" söylemini de şu ifadelerle savunmaya çalıştı:

"İnsanlık tarihi; zamandan ve coğrafyadan bağımsız bir şekilde çağlar boyunca kanla, nefretle, bir kesimin diğer kesimi ötekileştirip maddi ve manevi dünyada yok etme çabalarıyla geçmiştir. Bu çerçevede, anılan yazı içeriğindeki “çağlar öncesine ait” söylemi, İslam temelinde dini değerleri değil coğrafyadan ve tüm dinlerden bağımsız olarak dünya tarihinde çağlar boyunca yaşanan trajedilere vücut veren ayrımcı ve ötekileştirici zihniyeti ifade etmektedir. Zira yaşadığımız dönemde insan onuru, uluslararası sözleşmeler ve iç hukukla güvence altına alınmıştır."