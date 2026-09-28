HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterliği

Sayı: E.72305940-2017/77-12291/82251

18.09.2026

Konu: İlan Metni





İLGİLİLER: İstanbul eski Hâkimi olup, Gaziantep Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39880) Birol BİLEN,

İstanbul Cumhuriyet eski Savcısı olup, Sakarya Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (34287) Cihan KANSIZ,

İstanbul eski Hâkimi olup, Büyükçekmece Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39505) Davut BEDİR,

İstanbul eski Hâkimi olup, Zonguldak Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39995) Ercan FIRAT,

İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39735) Eşref AKSU,

İstanbul Cumhuriyet eski Savcısı olup, Çorum Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (34460) Fikret SEÇEN,

İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (37378) Hadi ÇAĞDIR,

İstanbul Cumhuriyet eski Savcısı olup, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (34996) Hikmet USTA,

İstanbul Cumhuriyet eski Savcısı olup, Samsun Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (34956) Hüseyin AYAR,

İstanbul Cumhuriyet eski Savcısı olup, Sakarya Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkartılan (39622) İsmail TANDOĞAN,

İstanbul eski Hâkimi olup, Mersin Hâkimi iken meslekten çıkarılan (36096) Mehmet KARABABA,

İstanbul eski Hâkimi olup, Şanlıurfa Hâkimi iken meslekten çıkarılan (40816) Mehmet UĞURLU,

İstanbul Cumhuriyet eski Savcısı olup, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (37299) Mehmet YÜZGEÇ,

İstanbul eski Hâkimi olup, Diyarbakır Hâkimi iken meslekten çıkarılan (40180) Mesut ÖZCAN,

İstanbul Cumhuriyet eski Savcısı olup, Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılmasına karar verilen (39476) Muammer AKKAŞ,

İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (37222) Mustafa BOZ,

İstanbul eski Hâkimi olup, Gaziosmanpaşa Hâkimi iken meslekten çıkarılan (37266) Sedat Sami HAŞILOĞLU,

İstanbul eski Hâkimi olup, Gaziantep Hâkimi iken meslekten çıkarılan (40849) Seyfettin MERMERCİ.



ADRESİ: Meçhul



Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 03.05.2017 tarihli, 2017/77 esas ve 2017/170 sayılı savunma istem kararının Yeni Mesaj Gazetesinde 26.02.2018 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 15.11.2018 tarihli, 2018/213 esas ve 2018/708 sayılı savunma istem kararının Yeni Şafak Gazetesinde 11.05.2019 tarihinde, Akşam Gazetesinde 19.06.2019 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 12.03.2019 tarihli, 2019/9 esas ve 2019/219 sayılı savunma istem kararının Karar Gazetesinde 19.06.2019 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 16.01.2020 tarihli, 2019/311 esas ve 2020/70 sayılı savunma istem kararının Sabah Gazetesinde 06.03.2020 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 10.09.2020 tarihli, 2020/16 esas ve 2020/556 sayılı savunma istem kararının Sabah Gazetesinde 13.01.2021 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 12.11.2020 tarihli, 2020/172 esas ve 2022/916 sayılı savunma istem kararının Hürriyet Gazetesinde 28.01.2021 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 23.06.2020 tarihli, 2020/212 esas ve 2020/358 sayılı savunma istem kararının Sabah Gazetesinde 09.12.2020 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 23.06.2020 tarihli, 2020/268 esas ve 2020/365 sayılı savunma istem kararının Hürriyet Gazetesinde 04.12.2020 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 10.11.2020 tarihli, 2020/332 esas ve 2020/869 sayılı savunma istem kararının Takvim Gazetesinde 11.03.2021 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 14.10.2021 tarihli, 2020/408 esas ve 2021/729 sayılı savunma istem kararının Yeni Şafak Gazetesinde 20.12.2021 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 08.12.2020 tarihli, 2020/417 esas ve 2020/1008 sayılı savunma istem kararının Yeni Asır Gazetesinde 05.05.2021 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 08.12.2020 tarihli, 2020/455 esas ve 2020/1014 sayılı savunma istem kararının Analiz Gazetesinde 19.07.2021tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 17.12.2020 tarihli, 2020/472 esas ve 2020/1073 sayılı savunma istem kararının Aydınlık-Vatan-Emek-Namus Gazetesinde 28.03.2021 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 08.12.2020 tarihli, 2020/479 esas ve 2020/1015 sayılı savunma istem kararının Akşam Gazetesinde 23.09.2021 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 08.12.2020 tarihli, 2020/480 esas ve 2020/1016 sayılı savunma istem kararının Posta Gazetesinde 01.05.2021 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 26.01.2021 tarihli, 2020/482 esas ve 2021/36 sayılı savunma istem kararının Yeniçağ Gazetesinde 15.04.2021 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 08.12.2020 tarihli, 2020/483 esas ve 2020/1017 sayılı savunma istem kararının Dirilip Postası Gazetesinde 29.04.2021 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 29.12.2020 tarihli, 2020/491 esas ve 2020/1136 sayılı savunma istem kararının Takvim Gazetesinde 13.03.2021 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 26.01.2021 tarihli, 2020/516 esas ve 2021/39 sayılı savunma istem kararının Yeni Asır Gazetesinde 15.04.2021 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 20.04.2021 tarihli, 2020/517 esas ve 2021/419 sayılı savunma istem kararının Aydınlık-Vatan-Emek-Namus Gazetesinde 17.06.2021 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 29.12.2020 tarihli, 2020/518 esas ve 2020/1140 sayılı savunma istem kararının Sabah Gazetesinde 13.03.2021 tarihinde, Milli Gazetesinde 17.06.2021 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 06.07.2021 tarihli, 2021/86 esas ve 2021/526 sayılı savunma istem kararının Açık Mert Korkusuz Gazetesinde 11.10.2021 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 06.07.2021 tarihli, 2021/149 esas ve 2021/533 sayılı savunma istem kararının Yeniçağ Gazetesinde 14.10.2021 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 06.07.2021 tarihli, 2021/208 esas ve 2021/534 sayılı savunma istem kararının Yeni Asır Gazetesinde 14.10.2021 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 02.12.2021 tarihli, 2021/359 esas ve 2021/1066 sayılı savunma istem kararının Yeni Asır Gazetesinde 17.04.2022 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 17.12.2021 tarihli, 2021/360 esas ve 2021/1255 sayılı savunma istem kararının Yeni Akit Gazetesinde 21.01.2022 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 29.12.2021 tarihli, 2021/675 esas ve 2021/1591 sayılı savunma istem kararının Türkgün Gazetesinde 28.01.2022 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 18.01.2022 tarihli, 2021/714 esas ve 2022/64 sayılı savunma istem kararının Diriliş Postası Gazetesinde 17.04.2022 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 06.01.2022 tarihli, 2021/733 esas ve 2022/5 sayılı savunma istem kararının Hürriyet Gazetesinde 24.02.2022 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 21.04.2022 tarihli, 2021/759 esas ve 2022/755 sayılı savunma istem kararının Hürriyet Gazetesinde 26.05.2022 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 16.06.2022 tarihli, 2022/414 esas ve 2022/1112 sayılı savunma istem kararının Türkgün Gazetesinde 05.08.2022 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 14.03.2023 tarihli, 2023/105 esas ve 2023/478 sayılı savunma istem kararının Aydınlık-Namus-Vatan-Emek Gazetesinde 15.04.2023 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 04.07.2023 tarihli, 2023/344 esas ve 2023/1095 sayılı savunma istem kararının Diriliş Postası Gazetesinde 04.08.2023 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 19.09.2023 tarihli, 2023/492 esas ve 2023/1254 sayılı savunma istem kararının Yeni Asır Gazetesinde 28.10.2023 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 19.09.2023 tarihli, 2023/525 esas ve 2023/1257 sayılı savunma istem kararının Yeni Asır Gazetesinde 28.10.2023 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 09.11.2023 tarihli, 2023/639 esas ve 2023/1750 sayılı savunma istem kararının Sabah Gazetesinde 16.12.2023 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 09.11.2023 tarihli, 2023/655 esas ve 2023/1751 sayılı savunma istem kararının Sabah Gazetesinde 16.12.2023 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 28.11.2023 tarihli, 2023/659 esas ve 2023/1888 sayılı savunma istem kararının Türkgün Gazetesinde 16.12.2023 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 09.11.2023 tarihli, 2023/698 esas ve 2023/1758 sayılı savunma istem kararının Sabah Gazetesinde 16.12.2023 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 30.11.2023 tarihli, 2023/717 esas ve 2023/1917 sayılı savunma istem kararının Milliyet Gazetesinde 07.02.2024 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 09.01.2024 tarihli, 2023/784 esas ve 2024/4 sayılı savunma istem kararının Sabah Gazetesinde 23.03.2024 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 09.01.2024 tarihli, 2023/844 esas ve 2024/12 sayılı savunma istem kararının Sabah Gazetesinde 23.03.2024 tarihinde, Posta Gazetesinde 23.05.2024 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 09.01.2024 tarihli, 2023/866 esas ve 2024/14 sayılı savunma istem kararının Sabah Gazetesinde 23.03.2024 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 09.01.2024 tarihli, 2023/886 esas ve 2024/20 sayılı savunma istem kararının Sabah Gazetesinde 23.03.2024 tarihinde, Posta Gazetesinde 23.05.2024 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 15.02.2024 tarihli, 2024/14 esas ve 2024/304 sayılı savunma istem kararının Hürriyet Gazetesinde 05.04.2024 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 21.03.2024 tarihli, 2024/152 esas ve 2024/554 sayılı savunma istem kararının Yeni Akit Gazetesinde 31.05.2024 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 21.03.2024 tarihli, 2024/189 esas ve 2024/559 sayılı savunma istem kararının Yeni Akit Gazetesinde 31.05.2024 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 11.06.2024 tarihli, 2024/343 esas ve 2024/1134 sayılı savunma istem kararının Posta Gazatesinde 26.07.2024 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 11.06.2024 tarihli, 2024/396 esas ve 2024/1149 sayılı savunma istem kararının Posta Gazatesinde 26.07.2024 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 11.06.2024 tarihli, 2024/402 esas ve 2024/1150 sayılı savunma istem kararının Posta Gazatesinde 26.07.2024 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 06.06.2024 tarihli, 2024/435 esas ve 2024/1069 sayılı savunma istem kararının Posta Gazatesinde 11.07.2024 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 10.09.2024 tarihli, 2024/487 esas ve 2024/1424 sayılı savunma istem kararının Takvim Gazetesinde 23.10.2024 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 11.06.2024 tarihli, 2024/490 esas ve 2024/1159 sayılı savunma istem kararının Posta Gazatesinde 26.07.2024 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 10.09.2024 tarihli, 2024/512 esas ve 2024/1425 sayılı savunma istem kararının Takvim Gazetesinde 23.10.2024 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 10.09.2024 tarihli, 2024/598 esas ve 2024/1440 sayılı savunma istem kararının Takvim Gazetesinde 23.10.2024 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 10.09.2024 tarihli, 2024/626 esas ve 2024/1444 sayılı savunma istem kararının Yeni Akit Gazetesinde 02.01.2025 tarihinde, Takvim Gazetesinde 23.10.2024 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 10.09.2024 tarihli, 2024/641 esas ve 2024/1446 sayılı savunma istem kararının Takvim Gazetesinde 23.10.2024 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 10.09.2024 tarihli, 2024/652 esas ve 2024/1447 sayılı savunma istem kararının Takvim Gazetesinde 23.10.2024 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 20.11.2024 tarihli, 2024/879 esas ve 2024/2057 sayılı savunma istem kararının Yeni Akit Gazetesinde 02.01.2025 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 19.12.2024 tarihli, 2024/975 esas ve 2024/2383 sayılı savunma istem kararının Yeniasır Gazetesinde 08.02.2025 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 19.12.2024 tarihli, 2024/1014 esas ve 2024/2410 sayılı savunma istem kararının Yeniasır Gazetesinde 08.02.2025 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 04.02.2025 tarihli, 2024/1030 esas ve 2025/79 sayılı savunma istem kararının Takvim Gazetesinde 19.03.2024 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 25.02.2025 tarihli, 2025/130 esas ve 2025/322 sayılı savunma istem kararının Yeni Akit Gazetesinde 10.04.2024 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 22.04.2025 tarihli, 2025/236 esas ve 2025/719 sayılı savunma istem kararının Akşam Gazetesinde 04.06.2025 tarihinde yayımlandığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 22.04.2025 tarihli, 2025/242 esas ve 2025/720 sayılı savunma istem kararının Akşam Gazetesinde 04.06.2025 tarihinde yayımlandığı ve savunma istem kararlarının ilgililere tebliğ edildiği, savunma istem kararının tebliğinde iddia konuları gösterilerek savunmanız istenmiş ancak süresi içinde savunma göndermediğiniz anlaşılmıştır.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 09.06.2026 tarihli, 2017/77 esas ve 2026/774 sayılı kararı ile;

"1) (39880) Birol BİLEN'in 2023/655 ve 2024/736 Esas sayılı dosyalardaki eylemleri kül halinde değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

2) Cihan KANSIZ'ın;

a) 2019/311 Esas sayılı dosyasının (A-2) maddesinde, 2020/332 Esas sayılı dosyasının (III), (VI) ve (VII) No.lu maddelerinde ve 2020/455 Esas sayılı dosyasının (I-B) No.lu maddesinde belirtilen eylemleri kül halinde değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

b) 2021/360 Esas sayılı dosyasının (C-1) ve (C-2) No.lu maddelerinde belirtilen eylemler ile 2021/733 Esas sayılı dosyasındaki eylemleri kül halinde değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

c) 2019/368, 2020/173, 2020/212, 2020/215, 2021/759, 2023/409, 2023/503, 2023/525, 2023/659, 2023/784, 2024/343, 2024/736 ve 2024/975 Esas sayılı dosyalarındaki eylemleri kül halinde değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

3) (39505) Davut BEDİR'in;

a) 2020/408 Esas sayılı dosyasının (XX) No.lu maddesinde, 2020/417 Esas sayılı dosyasının (2) No.lu maddesinde ve 2020/491 Esas sayılı dosyasının (1) No.lu maddesinde belirtilen eylemleri kül halinde değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

b) 2020/455 Esas sayılı dosyasının (II-D) No.lu maddesinde, 2020/518 Esas sayılı dosyasının (E) No.lu maddesinde ve 2023/344 Esas sayılı dosyada belirtilen eylemleri kül halinde değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

c) 2020/212, 2021/675, 2023/105, 2023/655, 2023/659, 2023/844, 2024/14, 2024/152, 2024/435, 2024/487, 2024/512, 2024/736, 2024/1014 ve 2025/130 Esas sayılı dosyalardaki eylemleri kül halinde değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

4) (39995) Ercan FIRAT'ın;

a) 2017/77 Esas sayılı ana soruşturma dosyasının (1-b) ve (23-a) No.lu maddelerinde belirtilen eylemleri kül hâlinde değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

b) 2017/77 Esas sayılı ana soruşturma dosyasının (10-a), (16-a) ve (23-b) No.lu maddelerinde belirtilen eylemleri ile Dairemizin 2021/675 Esas sayılı dosyasındaki eylemleri kül hâlinde değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

c) 2017/77 Esas sayılı ana soruşturma dosyasının (14) No.lu maddesinde belirtilen eylemi nedeniyle, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

d) 2017/77 Esas sayılı ana soruşturma dosyasının (17-a) No.lu maddesinde belirtilen eylemi ile Dairemizin 2020/332 Esas sayılı dosyasının (IV-b) No.lu maddesindeki eylemleri kül hâlinde değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

e) 2017/77 Esas sayılı ana soruşturma dosyasının (33) No.lu maddesinde belirtilen eylemi ile Dairemizin 2023/844, 2023/886, 2024/435, 2024/879 ve 2025/130 Esas sayılı dosyalarındaki eylemleri kül hâlinde değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

f) 2017/77 Esas sayılı ana soruşturma dosyasının (38) No.lu maddesinde belirtilen eylemi, 2020/268 Esas sayılı dosyasının (A) maddesinin (1, 2, 3) No.lu alt bentlerindeki eylemleri ile 2020/332 Esas sayılı dosyasının (IV-c) No.lu maddesindeki eylemi kül hâlinde değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

g) 2020/332 Esas sayılı dosyasının (VI) ve (VIII) No.lu maddelerindeki eylemleri kül hâlinde değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

h) 2020/455 Esas sayılı dosyasının (I-C) maddesinin (1, 2, 3 ve 4) No.lu alt bentlerindeki eylemleri kül hâlinde değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

ı) 2021/149 Esas sayılı dosyasının (2) No.lu maddesindeki eylemi nedeniyle, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

i) 2021/359 Esas sayılı dosyasının (D) No.lu maddesindeki eylemi nedeniyle, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

j) 2020/479 Esas sayılı dosyasının (2) No.lu maddesindeki eylemi nedeniyle, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

k) 2020/482 Esas sayılı dosyasının (B) No.lu maddesinde belirtilen eylemi nedeniyle, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

5) (39735) Eşref AKSU'un 2020/212, 2020/215, 2024/435 ve 2024/736 Esas sayılı dosyalardaki eylemleri kül halinde değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

6) (34460) Fikret SEÇEN'in;

a) 2019/311 Esas sayılı dosyasının (A) No.lu maddesinin (1) No.lu alt bendinde belirtilen eylem nedeniyle, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

b) 2020/332 Esas sayılı dosyasının (VI) No.lu maddesinde belirtilen eylemi ile 2020/417 Esas sayılı dosyasının (1) ve (2) No.lu maddelerinde belirtilen eylemleri birlikte değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

c) 2020/480 Esas sayılı dosyasının (1) No.lu maddesinde, 2020/491 Esas sayılı dosyasının (4) No.lu maddesinde ve 2021/733 Esas sayılı dosyada belirtilen eylemleri birlikte değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

d) 2020/518 Esas sayılı dosyasının (A) No.lu maddesi ile (C) No.lu maddesinin (1, 2, 3 ve 4) No.lu alt bentlerinde belirtilen eylemleri birlikte değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

e) 2020/408 Esas sayılı dosyasının (XI) No.lu maddesinin (1, 2, 3, 4 ve 5) No.lu alt bentlerinde, (XIII) No.lu maddesinin (1 ve 2) No.lu alt bentlerinde, (XLII) No.lu maddesinin (1, 2, 3 ve 4) No.lu alt bentlerinde belirtilen eylemleri birlikte değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

f) 2021/149 Esas sayılı dosyasının (1) No.lu maddesinde belirtilen eylemi nedeniyle, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

g) 2023/105, 2023/639, 2023/698, 2023/717, 2023/844, 2023/866, 2024/14, 2024/152, 2024/396, 2024/402, 2024/487, 2024/490, 2024/512, 2024/598, 2024/1014, 2025/236 ve 2025/242 Esas sayılı dosyalardaki eylemleri birlikte değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

İlgilinin, hakkında yürütülen farklı soruşturmalar nedeniyle meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılmış olması ve fiilen görevi başında bulunmamasından dolayı hakkında 2802 sayılı yasanın 74/2. maddesinin uygulanması konusunda karar verilmesine yer olmadığına,

7) (37378) Hadi ÇAĞDIR'ın;

a) 2020/455 sayılı dosyasının (1) No.lu maddesinin (D) No.lu alt bendinde belirtilen eylemi ile 2021/359 Esas sayılı dosyanın (D) No.lu maddesindeki eylemleri kül hâlinde değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

b) 2018/213, 2020/173, 2020/212, 2020/215, 2021/675, 2022/414, 2023/886, 2024/435 ve 2025/130 Esas sayılı dosyalarındaki eylemleri kül hâlinde değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

8) (34996) Hikmet USTA'nın 2020/417 Esas sayılı dosyasının (2) No.lu maddesinde, 2020/455 Esas sayılı dosyanın (II) No.lu maddesinin (C) No.lu alt bendinde ve 2024/652 Esas sayılı dosyada belirtilen eylemleri kül hâlinde değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

9) (34956) Hüseyin AYAR'ın, 2024/641 ve 2024/652 Esas sayılı dosyalardaki eylemleri kül hâlinde değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

10) (39622) İsmail TANDOĞAN'ın, 2020/455 Esas sayılı dosyasının (II) No.lu maddesinin (C) No.lu alt bendi ile 2023/659 ve 2025/130 Esas sayılı dosyalarında belirtilen eylemleri birlikte değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

11) (36096) Mehmet KARABABA'nın;

a) 2020/408 Esas sayılı dosyasının (XVIII) No.lu maddesinin (1 ve 2) No.lu alt bentlerinde belirtilen eylemleri birlikte değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

b) 2020/518 Esas sayılı dosyasının (E) ve (F) No.lu maddeleri ile 2021/714 Esas sayılı dosyasının (II) No.lu maddesinde belirtilen eylemleri birlikte değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

c) 2023/886, 2024/14, 2024/435, 2024/487 ve 2024/652 Esas sayılı dosyalarında belirtilen eylemleri birlikte değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

12) (40816) Mehmet UĞURLU'nun, 2023/655 Esas sayılı dosyasındaki eylemi nedeniyle, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

13) (37299) Mehmet YÜZGEÇ'in, 2024/1030 Esas sayılı dosyasındaki eylemi nedeniyle, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

14) (40180) Mesut ÖZCAN'ın, 2020/455 Esas sayılı dosyasının (I) No.lu maddesinin (D) alt bendindeki eylemi ile 2020/173, 2020/212, 2020/215, 2021/675, 2023/659, 2023/886, 2024/435 ve 2025/130 Esas sayılı dosyalarında belirtilen eylemleri birlikte değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

15) (39476) Muammer AKKAŞ'ın, 2020/172, 2020/212, 2020/215, 2021/759, 2022/260, 2023/508, 2023/525, 2023/659 ve 2025/208 Esas sayılı dosyalarında belirtilen eylemleri birlikte değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

16) (37222) Mustafa BOZ'un, 2019/368, 2020/215, 2024/435 ve 2024/736 Esas sayılı dosyalarındaki eylemleri kül hâlinde değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

17) (37266) Sedat Sami HAŞILOĞLU'nun;

a) 2017/77 Esas sayılı ana soruşturma dosyasının (23-a) bendinde belirtilen eylemi nedeniyle, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

b) 2017/77 Esas sayılı ana soruşturma dosyasının (4-a) bendinde belirtilen eylemi nedeniyle, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

c) 2017/77 Esas sayılı ana soruşturma dosyasının (10-a), (16-a) ve (23-b) bentlerinde belirtilen eylemleri ile Dairemizin 2019/9, 2021/675, 2022/414 ve 2023/492 Esas sayılı dosyalarındaki eylemleri kül hâlinde değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

d) 2017/77 Esas sayılı ana soruşturma dosyasının (17-a) No.lu maddesinde belirtilen eylemleri ile Dairemizin 2020/332 Esas sayılı dosyasındaki (IV-b) No.lu maddesindeki eylemleri kül hâlinde değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

e) 2017/77 Esas sayılı ana soruşturma dosyasının (19) No.lu maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerindeki eylemleri kül hâlinde değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

f) 2017/77 Esas sayılı ana soruşturma dosyasının (32) No.lu maddesinde belirtilen eylemi, Dairemizin 2020/408 Esas sayılı dosyasının (XXXVI) No.lu maddesindeki eylemi ile Dairemizin 2023/105, 2023/639, 2023/655, 2023/844, 2023/866, 2023/886, 2024/152, 2024/396, 2024/435, 2024/490, 2024/512, 2024/598, 2024/641, 2024/652, 2024/879, 2024/1014, 2025/130 ve 2025/242 Esas sayılı dosyalarındaki eylemleri kül hâlinde değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

g) 2019/311 Esas sayılı dosyasının (4) No.lu maddesi ile 2020/482 Esas sayılı dosyasının (B) No.lu maddesinde belirtilen eylemleri birlikte değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

h) 2020/16 Esas sayılı dosyasının (3) No.lu maddesinde belirtilen eylemi ile 2024/189 Esas sayılı dosyasındaki eylemi birlikte değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

ı) 2020/268 Esas sayılı dosyasının (A) maddesinin (1, 2, 3) No.lu alt bentlerinde ve soruşturmanın (B) maddesinde belirtilen eylemleri ile 2020/332 Esas sayılı dosyasının (IV-c) No.lu maddesindeki eylemi kül hâlinde değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

i) 2020/332 Esas sayılı dosyasının (V), (VI) ve (VIII) No.lu maddelerindeki eylemleri kül hâlinde değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

j) 2020/408 Esas sayılı dosyasının (XIX) No.lu maddesinin (1, 2 ve 4) No.lu alt bentlerinde, (XXX) No.lu maddesinin (3, 4 ve 5) No.lu alt bentlerinde, (XXXII) No.lu maddesinin (3) No.lu alt bendinde, (XXXIV) No.lu maddesinde ve (XLVI) No.lu maddesinin (4) No.lu alt bendinde belirtilen eylemleri kül hâlinde değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

k) 2020/417 Esas sayılı dosyasının (1) ve (2) No.lu maddelerinde belirtilen eylemleri birlikte değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

l) 2020/455 Esas sayılı dosyasının (I-C) No.lu maddesinin (1, 2, 3 ve 4) No.lu alt bentlerindeki eylemleri kül hâlinde değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

m) 2020/472 Esas sayılı dosyasının (C) No.lu maddesi, 2020/480 Esas sayılı dosyasının (1) ve (2) No.lu maddeleri, 2020/483 Esas sayılı dosyasının (3) No.lu maddesi, 2020/491 Esas sayılı dosyasının (2) No.lu maddesinin (A) No.lu alt bendi ile (3) No.lu maddesi, 2021/86 Esas sayılı dosyasının (4) No.lu maddesi, 2021/360 Esas sayılı dosyasının (F) No.lu maddesi ile 2020/517 Esas sayılı dosyasındaki eylemleri kül hâlinde değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

n) 2020/479 Esas sayılı dosyasının (1) ve (2) No.lu maddelerindeki eylemleri birlikte değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

o) 2020/516 Esas sayılı dosyasının (A) ve (B) No.lu maddelerindeki eylemleri birlikte değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

ö) 2021/359 Esas sayılı dosyasının (A), (D) ve (E) No.lu maddelerindeki eylemleri birlikte değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

18) (40849) Seyfettin MERMERCİ'nin, 2020/212, 2021/675 ve 2025/130 Esas sayılı dosyalarındaki eylemleri kül hâlinde değerlendirilerek, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına,

19) Dairemizin 2018/213, 2019/9, 2021/675, 2022/414, 2022/515, 2023/492, 2023/525, 2023/844, 2019/368, 2020/172, 2020/173, 2020/212, 2020/215, 2021/759, 2022/260, 2023/105, 2023/262, 2023/409, 2023/503, 2023/508, 2023/585, 2023/639, 2023/655, 2023/659, 2023/698, 2023/717, 2023/784, 2023/866, 2023/886, 2023/909, 2024/14, 2024/152, 2024/335, 2024/343, 2024/353, 2024/396, 2024/402, 2024/435, 2024/487, 2024/490, 2024/503, 2024/512, 2024/598, 2024/641, 2024/652, 2024/736, 2024/879, 2024/975, 2024/1014, 2024/1030, 2025/120, 2025/130, 2025/208, 2025/236, 2025/242 ve 2025/252 Esas sayılı dosyalarındaki ilgililer hakkında, işbu kararın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde, Devlet Hazinesinden ödenen tazminatın ilgililere rücuu konusunda her bir soruşturma dosyasına ilişkin olmak üzere ayrı ayrı izin verilmesine, karar kesinleştiğinde işbu karardaki ilgili kısımlar ile tazminata konu her bir soruşturmadaki iddiaların ve sorumluluğu bulunan ilgililerin isim/sicil bilgilerinin ihbarda bulunan mercilere gönderilmesine,

6087 sayılı Kanun’un 33'üncü maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesine yeniden inceleme isteminde bulunulabileceğine dair karar verilmiştir.

Bu itibarla;

İlânen tebliğin tarafınıza 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02557704