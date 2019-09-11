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Hakan Doğan kimdir? Müge Anlı Hakan Doğan olayı nedir?

44 yaşındaki Ömer Doğan 30 Temmuz'da Kırıkkale'de sırra kadem bastı. Zabıt katibi Ömer Doğan'ın 30 Temmuz'da öğle yemeği arasında dışarı çıktığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı ileri sürüldü. Ömer Doğan'ın öğle yemeği arasında tavuklarına yem aldığı ve yeğeni Hakan Doğan'ın yanına gittiği öne sürüldü. Yapılan incelemelerin ardından Ömer Doğan'ın aracının Hakan Doğan'ın ikamet ettiği aile tarlasında bulunması ise dikkatlerden kaçmadı. Peki, Ömer Doğan'a ne oldu? İşte, merak ettiğiniz “Müge Anlı Hakan Doğan olayı nedir?” sorusunun cevabı…

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:00
Hakan Doğan kimdir? Müge Anlı Hakan Doğan olayı nedir?

44 yaşındaki Ömer Doğan 30 Temmuz'da Kırıkkale'de sırra kadem bastı. Zabıt katibi Ömer Doğan'ın 30 Temmuz'da öğle yemeği arasında dışarı çıktığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı ileri sürüldü. Ömer Doğan'ın öğle yemeği arasında tavuklarına yem aldığı ve yeğeni Hakan Doğan'ın yanına gittiği öne sürüldü. Yapılan incelemelerin ardından Ömer Doğan'ın aracının Hakan Doğan'ın ikamet ettiği aile tarlasında bulunması ise dikkatlerden kaçmadı. Peki, Ömer Doğan'a ne oldu? İşte, merak ettiğiniz “Müge Anlı Hakan Doğan olayı nedir?” sorusunun cevabı…

Hakan Doğan kimdir?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan konuda ilginç bir detay ortaya çıktı. Ömer Doğan'ın kaybının ardından ailenin bir numaralı şüpheli olarak gördüğü Hakan Doğan neredeyse Kırıkkale'deki tüm olayların altından çıkıyor. Nasıl mı? Yıllar önce içinde kardeşinin de olduğu 6 kişilik grubu tüfekle tarayan ve bu olayda 4 kişinin ölümüne sebep olan Hakan Doğan yıllarca cezaevinde yattı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı takipçileri için Hakan Doğan bilindik bir isim. 5-6 yıl önce programa katılan Doğan soy isimli aileler 15 ve 22 yaşlarında iki gencin ortada olmadığını ve oğullarını aradıklarını söylemişti. Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalar sonunda iki gencin cansız bedenlerine ulaşıldı. O dönemde aileler evlatlarının katili olarak Hakan Doğan'ı işaret etti. Ancak yapılan çalışmalar bir sonuca ulaşamadı. Yıllardır söz konusu iki gencin katil ya da katilleri bulunamadı. İşte, işin bir diğer ilginç tarafı Ömer Doğan'ın bu iki gencin akrabası olması. Elbette, baş şüpheli olarak işaret edilen Hakan Doğan'ın da aile ile kan bağı var.

Hakan Doğan Müge Anlı’da ne söyledi?

Canlı yayına bağlanan Hakan Doğan hakkında iddia edilen tüm suçları yalanladı. Hakan Doğan, Ömer Doğan’ın nerede olduğunu bilmediğini ve bu kayıptan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:00
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