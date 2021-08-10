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Yaşam Hafta sonu yasakları eylül ayında başlayacak mı? Sokağa çıkma yasağı olur mu?
Yaşam

Hafta sonu yasakları eylül ayında başlayacak mı? Sokağa çıkma yasağı olur mu?

Sokağa çıkma yasakları başlayacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uygulanan yasaklar 1 Temmuz’da kaldırıldı. Son haftalarda vaka sayılarının artmasıyla birlikte milyonlar yasakların dönüp dönmeyeceğini merak ediyor. Peki, sokağa çıkma yasakları başlar mı? Sokağa çıkma yasakları ne zaman geri dönecek?

Yeniakit Publisher
2021-08-10 13:35:00 -
Hafta sonu yasakları eylül ayında başlayacak mı? Sokağa çıkma yasağı olur mu?

Koronavirüs salgınında bulaş zincirinin kırılması için ülkemizde uzun süre belli gün ve saatlerde sokağa çıkma yasakları uygulandı. Kısıtlamalar vakaların azalmasıyla birlikte 1 Temmuz’da kaldırıldı. 78 milyon doza yakın aşı yapılsa da halen aşı olmayan 20 milyonu aşkın kişi var. Hem tedbirlere uyulmaması hem de delta varyant salgında rakamları yükseltti. Son günlerde vaka sayıları 23-24 bin seviyelerinde. Hal böyle olunca pek çok kişi, kısıtlamaların yeniden uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, korona yasakları döner mi?

Hafta sonu yasakları eylül ayında başlayacak mı? Sokağa çıkma yasağı olur mu?

Artan vakalar ve aşılama hızıyla ilgili konular Bilim Kurulu’nda ele alındı. Kurul, önemli tavsiye kararları aldı. Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bir sunum yapması ve tavsiyeleri aktarması bekleniyor.

Artan vakalar sebebiyle eylül ayının ikinci haftasından sonra sosyal alanlarla ilgili yeni tedbirlerin alınacağı gelen haberler arasında. Kapalı mekanlarla ilgili alınacak kararların olabileceği ancak sokağa çıkma kısıtlamalarının olmayacağı kulislerde konuşuluyor. Konu hakkında resmi açıklamalar yapıldığında ise haberlerimizde yer vereceğiz.

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