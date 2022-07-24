Hadi cevap ver Davutoğlu! Bunu görünce utandın mı?

Irkçı zihniyetten etkilenenlerin kuşatması altındaki 17 yaşındaki Suriyeli bir çocuğun "Ben insanım!" feryadını duyduğunda insanlığından utandığını belirten Salih Tuna, "Suriye sorununun mimarı Davutoğlu utanmış mıdır peki?" diye sordu. Tuna, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Mağdur olmanızın nedeni sığınmacılardır. Hükümet size vermesi gereken paraları onlara akıtıyor. Onlar birinci sınıf vatandaş, siz ikinci..." şeklindeki ifadelerle halkımızı sığınmacılara karşı nasıl kışkırttığını Mahmut Övür kardeşim dünkü köşesinde yazdı.

Malumunuz, Akşener de Kılıçdaroğlu'ndan farklı değil.

İşbu zihniyetten etkilenenlerin kuşatması altındaki 17 yaşındaki Suriyeli bir çocuğun "Ben insanım!" feryadına muttali olduğumda insanlığımdan utandım!

Suriye sorununun mimarı Davutoğlu utanmış mıdır peki?

Bilmiyorum.

Benim bildiğim şudur: Yurdum insanına sığınmacıları hedef gösteren Kılıçdaroğlu ve Akşener'e 6'lı yuvarlak masada "yoldaşlık" yapıyor.

Oysa daha dün aynı Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve avenesine karşı, "Onlar Ortadoğu bataklığına bulaşmayalım diyecekler ama biz o bataklık dedikleri Şam'ı, Şam-ı Şerif bilmişiz..." şeklinde hamaset nutukları atıyordu."