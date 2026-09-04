HACILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İ H A L E İ L A NI HACILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

a) Adı: Hacılar Belediye Başkanlığı

b) Adresi: Aşağı Mah. Cumhuriyet Meydanı No:2 Hacılar/KAYSERİ - 38210

c) Telefon numarası: 0352 442 12 25

ç) Faks numarası: 0352 442 10 04

d) Elektronik posta adresi: bilgi@hacılar.bel.tr..



2. İHALENİN KONUSU:

Aşağıda liste halinde belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun, 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile satış, ihale edilmesi işidir.



3. MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI:

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ Sıra No İlçe/ Mahalle Ada Parsel Cinsi Yüzölçümü (m2) Muhammen Bedel

(TL) Geçici Teminat

(TL) 1 HACILAR/ORTA 4987 1 Ofis ve İş Yeri (Zemin Kat B.B No: 6) 95,46 2.750.000,00 85.000,00 2 HACILAR/AKYAZI 5788 1 Arsa 1.039,68 3.900.000,00 120.000,00 3 HACILAR/AKYAZI 5788 2 Arsa 1.010,00 3.650.000,00 110.000,00 4 HACILAR/AKYAZI 5788 3 Arsa 1.130,87 4.250.000,00 130.000,00 5 HACILAR/AKYAZI 5788 4 Arsa 1.103,73 3.875.000,00 120.000,00 6 HACILAR/AKYAZI 5788 5 Arsa 1.005,18 3.525.000,00 110.000,00 7 HACILAR/AKYAZI 5788 6 Arsa 1.091,49 3.825.000,00 115.000,00 8 HACILAR/AKYAZI 5788 7 Arsa 1.039,00 3.650.000,00 110.000,00 9 HACILAR/AKYAZI 5788 8 Arsa 1.059,57 3.700.000,00 115.000,00 10 HACILAR/AKYAZI 5788 10 Arsa 1.087,23 4.000.000,00 120.000,00 11 HACILAR/AKYAZI 5788 11 Arsa 1.003,03 3.500.000,00 105.000,00 12 HACILAR/AKYAZI 5788 12 Arsa 1.021,94 3.575.000,00 110.000,00 13 HACILAR/AKYAZI 5788 13 Arsa 1.078,66 3.775.000,00 115.000,00 14 HACILAR/AKYAZI 5788 14 Arsa 1.081,84 3.785.000,00 115.000,00 15 HACILAR/AKYAZI 5788 15 Arsa 1.069,44 3.750.000,00 115.000,00 16 HACILAR/AKYAZI 5788 16 Arsa 1.062,19 3.725.000,00 115.000,00 17 HACILAR/AKYAZI 5786 1 Arsa 1.050,00 4.250.000,00 130.000,00 18 HACILAR/AKYAZI 5786 2 Arsa 1050,00 4.350.000,00 135.000,00 19 HACILAR/AKYAZI 5786 3 Arsa 1.050,41 4.250.000,00 130.000,00 20 HACILAR/AKYAZI 5786 4 Arsa 1.050,00 4.250.000,00 130.000,00 21 HACILAR/AKYAZI 5786 5 Arsa 1.119,58 4.400.000,00 135.000,00 22 HACILAR/AKYAZI 5408 7 Arsa 1.200,00 4.400.000,00 135.000,00 23 HACILAR/AKYAZI 5408 8 Arsa 1.106,00 4.400.000,00 135.000,00 24 HACILAR/AKYAZI 5408 9 Arsa 1.144,49 4.350.000,00 135.000,00



Satışa sunulan taşınmazların tamamı 3065 sayılı kanunun 17. Maddesi 4.fıkrası (p) bendi gereğince KDV’den istisnadır.



4. İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ:

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların ihalesi 16.09.2026 Çarşamba günü saat 14:00’da 1.sıradan başlamak üzere 10 (On)’ar dakika aralıklarla Belediyemiz Encümen huzurunda Yeni Mah. Kayseri Cd. No: 48 Hacılar/Kayseri adresindeki Şht. Pol. Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapılacaktır. (İhale Komisyonu Hacılar Belediye Encümenidir.)



5. İHALE ŞARTNAMESİNİN GÖRÜLMESİ ve TEMİNİ:

İhaleye ait şartname aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Dosya satış bedeli 1.000,00 (bin) TL’dir.

Şartnamenin görülebileceği yer: Hacılar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Aşağı Mah. Cumhuriyet Meydanı No:2 Hacılar/KAYSERİ- 38210



6. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:



A-) GERÇEK KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,

2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)

3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı



B-) TÜZEL KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için ticari ikametgâh veya adres belgesi,

2-) Varsa vergi levhası

3-) Tüzel kişiliğin yöneticilerinin/şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi ve benzeri belge (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya dernek ana tüzüğü, kooperatif ise; ilgili makamdan alınan kayıt/tescil belgesi)

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi

5-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi. (Noter Onaylı)



C-) ORTAK HÜKÜMLER;

1-) “İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.

2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname, (Belediyeden temin edilebilir.)

3-) Hacılar Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

4-) Geçici teminatın alındı makbuzu (Geçici teminat tutarı muhammen bedelin en az %3’ü kadardır. Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)

5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,

6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi. (Noter Onaylı)

7-) Dosya alındı makbuzu



7. ÖDEME ŞEKLİ:

1-) İlandaki listede yer alan taşınmazlarda;

Taksitli ödemede; ihale bedelinin en az %25’i peşin olmak üzere, kalan borç peşinatın ödendiği tarihi takip eden ilk aydan başlamak üzere bir aylık aralıklarla en fazla 12 (on iki) eşit taksit halinde kanuni faiz ile birlikte ödenir.

2-) Ödemeler Belediyemiz veznesine veya Belediyemizin TR89 0001 0016 5532 8470 5250 03 IBAN nolu banka hesabına yatırılacaktır.



8. DİĞER ŞARTLAR:

İstenilen belgelerin son altı ay içerisinde alınmış aslı veya onaylı suret olması zorunludur. İhale dosyasında sunulan belgelerin yürürlüğü ve geçerliliği üzerinde ihale tarihinden önce değişiklik yapıldığının tespit edilmesi halinde şartnamenin ilgili maddesine göre işlem yapılır.

İstekliler ihale konusu satışı yapılacak taşınmazları yerinde görebilir, mesai saatleri içinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden taşınmazlar hakkında bilgi alabilir.

İhaleye katılacak olan istekliler yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte ihale günü (16.09.2026) saat 12:00’ a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02539308