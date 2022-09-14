Habertürk TV’de büyük skandal! Bu, yediğiniz kaçıncı halt?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal konut projesinin detaylarını anlattığı canlı yayında Habertürk TV rejisi KJ'de büyük bir yazım yanlışına imza attı. Yapılan bu "hata(!)" "Bu Habertürk'ün yediği kaçıncı halt" sorularına yol açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sosyal konut projesinin tanıtım törenine katıldı.
Habertürk TV, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal konut projesini tanıttığı konuşmasını aktarırken büyük bir yazım hatasına imza attı.
Erdoğan’ın sosyal konut projesinin detaylarını anlattığı yayında, KJ’de “İŞ YERLERİ 350 BİN LİRADAN BAŞLAYACAK” yerine, “İŞ YERLERİ 350 BİRADAN BAŞLAYACAK” ifadeleri yer aldı.
Habertürk rejisinin yaptığı bu hata sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıdaki kullanıcı, konuyla ilgili paylaşım yaptı. Sosyal medyada "Habertürk'te bu tür yazım yanlışları kasten yapılıyor" yorumları yapıldı.