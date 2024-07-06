GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANDIR

1-Aşağıdaki listede belirtilen; mülkiyeti Belediyemize ait, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 1860 ada 4 parsel nolu taşınmazdaki 9 adet bağımsız bölümün, ayrı ayrı, satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif(Artırma) usulü ile 18 Temmuz 2024 Perşembe Günü Atatürk Mahallesi Kazım Dirik Caddesi No:46 Güzelbahçe-İZMİR adresindeki Belediye Hizmet Binası Başkanlık Toplantı Salonu’nda Belediye Encümenince yapılacaktır.

2-Satış ihalesi yapılacak olan bağımsız bölümler;

SIRA

NO MAHALLE ADA /

PARSEL ANA TAŞINMAZ YÜZÖLÇÜMÜ

(m²) ARSA PAYI BAĞIMSIZ BÖLÜM NO BAĞIMSIZ BÖLÜM BRÜT ALANI

(m²)



BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ MUHAMMEN BEDEL



GEÇİCİ TEMİNAT



İHALE SAATİ 1 MUSTAFA KEMAL PAŞA 1860 / 4 2.025,09 m² 1/19 A BLOK BODRUM KAT 2 NOLU 106,47 m²

DAİRE

(2+1) 4.050.000,00 TL

121.500,00 TL

11:00 2 MUSTAFA KEMAL PAŞA 1860 / 4 2.025,09 m² 1/19 A BLOK

ZEMİN KAT

3 NOLU 149,74 m²

DAİRE

(3+1) 5.340.000,00 TL

160,200,00 TL

11:15 3 MUSTAFA KEMAL PAŞA 1860 / 4 2.025,09 m² 1/19 A BLOK

ZEMİN KAT

4 NOLU 116,47 m²

DAİRE

(2+1) 4.500.000,00 TL

135.000,00 TL

11:30 4 MUSTAFA KEMAL PAŞA 1860 / 4 2.025,09 m² 1/19 A BLOK

ZEMİN KAT

5 NOLU 113,21 m²

DAİRE

(2+1) 4.400.000,00 TL

132.000,00 TL

11:45 5 MUSTAFA KEMAL PAŞA 1860 / 4 2.025,09 m² 1/19 A BLOK

ZEMİN KAT

6 NOLU 111,75 m²

DAİRE

(2+1) 4.420.000,00 TL

132.600,00 TL

12:00 6 MUSTAFA KEMAL PAŞA 1860 / 4 2.025,09 m² 1/19 A BLOK

ZEMİN KAT

7 NOLU 130,71 m²

DAİRE

(3+1) 5.400.000,00 TL

162.000,00 TL

12:15 7 MUSTAFA KEMAL PAŞA 1860 / 4 2.025,09 m² 1/19 A BLOK

1.KAT

8 NOLU 113,21 m²

DAİRE

(2+1) 4.550.000,00 TL

136.500,00 TL

12:30 8 MUSTAFA KEMAL PAŞA 1860 / 4 2.025,09 m² 1/19 A BLOK

1.KAT

9 NOLU 111,75 m²

DAİRE

(2+1) 4.500.000,00 TL

135.000,00 TL

12:45 9 MUSTAFA KEMAL PAŞA 1860 / 4 2.025,09 m² 1/19 B BLOK 1.KAT

7 NOLU 113,46 m²

DAİRE

(2+1) 4.400.000,00 TL

132.000,00 TL

13:00





3-İhaleye katılabilmek için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 5. Maddesi ile şartnamede belirtilen nitelikler aranır.

Gerçek Kişiler için İstenecek Belgeler

T.C. Kimlik Belgesi Fotokopisi Kanuni Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah) Tebligat İçin Adres Beyanı, İletişim Bilgileri, Noter Tasdikli İmza Beyannamesi İhaleye vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi, kimlik belgesi Geçici teminat olarak verilen belge (makbuz, teminat mektubu, vb.) Şartname bedeli makbuzu ve imzalı şartname 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu olmadığına dair belge

Tüzel Kişiler için İstenecek Belgeler

Tebligat için Adres Beyanı, İletişim Bilgileri, Vergi Kimlik Numarası Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ile sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan Faaliyet Belgesi ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi İhaleye girmeye yetkili olan, tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin Noter onaylı İmza Sirküleri ve Vekaletname ile kimlik belgesi İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul Kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile ortağın gerçek veya tüzel kişi olması halinde yukarıda sayılan belgeler Geçici teminat olarak verilen belge (makbuz, teminat mektubu, vb.) Şartname bedelinin makbuzu ve imzalı şartname 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu olmadığına dair belge

4- İhale ile ilgili tüm belgeler ihaleye katılacak kişilerce, ihale gün ve saatine kadar(posta ile gönderilenler dahil olmak üzere) İhale Komisyonuna verilir. Bu saate kadar ilgili belgeleri veremeyenler ihaleye katılamazlar.

5- İhale Şartnamesi, Güzelbahçe Belediyesi resmi internet sitesinde ve Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir ve satın alınabilir. Şartname bedeli 500,00 TL’dir.

6- Alıcı, İhale Satış Şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyadaki bilgileri ve tapudaki takyidatları istekli sıfatıyla tamamen kabul etmiş sayılır.

7- Satıştan mütevellit bütün vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri ve ilan giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

8- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez.

9- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 ve 18. maddeleri gereğince ilan olunur.

Mustafa GÜNAY

Belediye Başkanı

#ilangovtr

Basın No: ILN02057779



