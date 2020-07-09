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Dünya

Gürcistan'dan Türkiye açıklaması

Danıştay'ın Ayasofya kararını açıklamasına az bir süre kala peş peşe hazımsız çıkışlar geliyor. Gürcistan Patrikhanesi, Ayasofya'nın müze kalması yönünde tepki çeken bir çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 20:35:00 -
Gürcistan'dan Türkiye açıklaması

Gürcistan Patrikhanesi, Türkiye yönetimini bilgelik sergileyerek Ayasofya’yı müze olarak bırakarak camiye dönüştürmeme çağrısında bulunarak tepki çekti.

Gürcistan Patrikhanesi’nin açıklamasında, “Bugün Ayasofya’nın tarafsız alan olarak bırakılması akıllıca bir hareket olur” dendi.

Gürcistan Ortodoks Kilisesi’nin Ayasofya ile ilgili durumu yakından takip ettiğini kaydedilen açıklamada, “İnsanoğlunun birçok küresel sorunla karşı karşıya olduğu bir dönemde Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasında iyi ilişkileri sürdürmek ve güçlendirmek çok önemli” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Gürcistan Ortodoks Kilisesi’nin Türkiye’nin egemenliğine saygı duyduğunu ve Türkiye tarafının Gürcistan Patrikhanesi’nin bu çağrısını iç işlerine müdahale olarak görmeyeceği, Hristiyanlar için kutsal olan yerlerden birisiyle ilgili endişelerinin ifadesi olarak göreceği umudu dile getirildi.

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Yorumlar

Ulvi

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Eyman

Kutsal Kudüs'ü ayaklar altına alıp kirletenlere alkış tutan alçaklar; tertemiz abdestli bir şekilde islam şerefiyle taclanan Ayasofya için salya akıtmaya başladılar. Siz ne kadar da cahil ve ahmak bir o kadar da zalimsiniz.
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