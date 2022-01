'Günümüzde bir Müslümanı küfre götüren şarkılar kol gezmektedir'

Günümüzde bir Müslümanı küfre götüren, şirke sokan şarkılar kol gezmektedir. Anlamadan dinleyip dilimize pelesenk olan şarkılar, bizi şirke düşürür mü acaba demekten kendini insan alamıyor. Bu sebeple dinlediğimiz şarkıları şuurlu bir Müslüman olarak dikkatli seçmeliyiz. Bu şarkılarından biri de son dönemde çokça gündem olan Sezan Aksu’nun “Şahane Bir Şey Yaşamak” isimli şarkısıdır. Sözleri Sezen Aksu’ya ait olan bu şarkı acaba türünün tek örneği mi? Biraz araştırma yaptığımızda bu topraklarda beş yüz yıldır bu tür şirke sebep olacak şarkıların çalındığına ne acı ki şahit olmaktayız. Pir Sultan Abdal’ın Derdim Çoktur Hangisine Yanayım isimli türküsünde şu mısralara dikkat çekmek isterim. “Kıblem sensin yüzüm sana dönerim, Mihrabımdır iki kaşın arası” iki mısra İslam dini açısından acaba neyi ifade ediyor. Günümüze gelirsek bu tür şarkı sözlerini saymakla bitiremeyeceğimiz kesindir.

Bu şarkı sözlerinden günümüzden biraz örnek vermek istiyorum. Murat Göğebakan’ın Kara gözlüm isimli şarkısında “Kara gözlüm sen de yalancı çıktın. Seni kendime ilah yapmıştım. Taptım sana taptım. Seni kendime ilah yapmıştım.” Kubat’ın Dilber isimli parçasında, “Söyle dilber suçum nedir, Seni candan sevdiğim mi? Seni Allah gibi bilip, Sana gönül verdiğim mi?

Nükhet Duru’nun İyi ki varsın isimli parçasında “İyi ki geldin, iyi ki varsın. Sen gördüğüm en son ilahsın. İçim dışım sana yangın, Tenimde izin kalsın. Edip Akbayram’ın söyleyip Sabahattin Ali’nin yazdığı Aldırma Gönül isimli şarkıda yine “Dertlerin kalkınca şaha, Bir sitem yolla Allah’a” diğer bir örnektir. Yıldız Tilbe’nin yazıp söylediği Çabuk Olalım Aşkım isimli parçada “Nereye istersen sür köle diye. Sensiz ölürüm cennette” şarkısıdır. Mahsun Kırmızıgül’ün Sevdim isimli parçasında ‘’Sevdim seni Rabbim kadar’’. Grup Af’ın Kızancıklar isimli şarkısında “Yaratanın boş vaktine gelmiş deli yosma”. Duman’ın Hayatı Yaşa isimli şarkısı “Hadi keyfine bak, inan bana. Aldanma öbür dünyaya. Hayatı yaşa, korkma. Öbür dünyayı sorma, hayatı yaşa”. Ebru Gündeş’in Alev Alev isimli şarkısında “Anladım ki aşkımız bir yalandan ibaret. Benim sana yaptığım canım aşk tadında ibadet”. Ahmet Kaya’nın Cinayet Saati isimli şarkısında “On üç damla gözyaşını saydım. Allah’ına, kitabına sövüp saydım”. Orhan Gencebay’ın, Batsın Bu Dünya isimli parçasında “Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Kaderin böylesine, yazıklar olsun” ve bir diğer eseri olan Beni Böyle Sev parçasında “Sen gönlümde Kabe, sen meleksin”. Cem Adrian’ın Ben Geldim isimli şarkısında “Beni Tanrı’ya tekrar inandırabilir misin?” ve “Kimse inanmadı sana bir ben taptım geldim” şeklinde ifade etmektedir..

Devam edersek Muazzez Abacı’nın Vurgun isimli şarkısında ise “Seninle cehennem ödüldür bana. Sensiz cennet bile sürgün sayılır”. Hakkı Bulut’un Anlatamadım isimli parçasında “Ne yaptım deme lan Allahsız. Sana taptım taptım taptım taptım be yahu”. Hande Yener’in Armağan isimli şarkısında “Of güzel Allah’ım. İçimi ısıtan adam. Sanki senin aynandı”. Erol Evgin’in İbadetim isimli parçasında “Seni sevmek ibadetim”. Ferdi Tayfur’un Tövbekâr isimli parçasında “Kızdım getirene beni dünyaya. Anama, Allah’ıma günahkâr oldum”. Müslüm Gürses’in klasik eserlerinden “Secde ettim aşka taparcasına. Uğrunda tanrının yolundan oldum”, “İbadetim oldun inancım oldun. Sanki sen yarattın ben kulun oldum”, “Yıkılsın minareler açılsın meyhaneler”, “İsyanım var benim kadere”, “Rest çektim kadere”. Ferhat Göçer’in Cennet isimli şarkısında “Cenneti değişmem saçının teline”. Oğuz Yılmaz’ın Bas Bas Paraları Leyla’ya isimli şarkısında “Bas bas paraları Leyla’ya. Bir daha mı geleceğiz dünyaya”. Selami Şahin’in, Tapılacak Kadınsın isimli parçasında “Sen tanrıdan sonra inan, tapılacak kadınsın”. Mahsuni Şerif’in “Yaradan bir can vermiş, boşu boşuna”. İbrahim Tatlıses’in “Ben insan değil miyim? Ben kulun değil miyim? Tanrım, dünyaya beni sen attın, çile çektirdin, derman arattın. Madem unutacaktın, beni neden yarattın?”, “Bir Allah’a taptım bir sana taptım!”. Reynmen’in Derdim Olsun isimli şarkısında “Tanrı vurdu saza”. Yüksek Sadakat’ın Kara Göründü isimli parçasında “Tanrı bizi unutmuş gökteki evinden”. Ceylan’ın Bana Bir Şey Söyle isimli parçasında “Tanrı bile unuttu bu aralar. Yetmedi ettiğim dualar”. Murat Başaran’ın Neden isimli parçasında “Neden Tanrı bazen kulunu işitmiyor”. Sinan Özen’in Ezanlar Bizim İçin Okunuyor adlı parçasında “Bunca kulun içinde Tanrım seni mi buldu”. Volkan Konak’ın Hey Gidi Karadeniz şarkısında “Oynayın uşaklar oynayın gayrı. Horonu ibadet sayacak Tanrı”. Serkan Kaya’nın Kalakaldım isimli eserinde “Cennetten kovuldum isyan ede ede, Hiç utanmıyorum...”. Son Feci Bisiklet grubun Varoluşum Yokuşu isimli parçasında “Sen hiç kutsal olan her şeye sövdün mü? Enel hak deyip de döndün mü?”. Fettah Can’ın Sen En Çok Aşksın isimli eserinde “Taptığım ilk aşksın”. Gökhan Güney’in Gücenme Tanrım isimli eserinde “Ben kulun değilim gücenme tanrım”. Ezgi Eyüboğlu’nun Sevdaluk Zor Zanaat isimli eserinde “Cennete girsen bile bensiz yaşayamazsun”. Özgün’ün Şeytan isimli eserinde “Ruhumu artık şeytana sattım”. Teoman’ın Elveda isimli parçasında “İsyan ederim artık Tanrı’ya”.

Yine yabancı müzisyenlerinde benzer şarkıları vardır. Lana Del Rey’in Carmen isimli parçasında “O tanrı gibi gülüyor, aklı elmas gibi” sözlerinde de olduğu gibi ama bu yabancı sanatçının inançları farklı olabilir. Bizim herkesin görüşüne saygı duymamız gerekiyor. Diğer taraftan da doğru olanı da bir Müslüman olarak insanları kırmadan dökmeden söylemekte yarar vardır. Müslüman kişi Müslüman kardeşinin imanını korumakla da yükümlüdür.

Son olarak Allah Teala bu konuda bizi özellikle şu ayetlerle uyarıyor.

• Allah’a ibadet edin, hiçbir şeyi O’na ortak koşmayın. Anne babaya, yakın akrabaya, yetimlere, miskinlere/ihtiyaç sahibi yoksullara, akrabanız olan komşuya, akraba olmayan komşuya, yanınızda olan arkadaşa, yolda kalmışa ve ellerinizin altında bulunanlara (köle ve cariyelere) iyilik yapın. Şüphesiz ki Allah, kibirli ve böbürlenen kimseleri sevmez. (Nisâ 4/36)

• Şüphesiz ki Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun (şirk) dışında kalanları dilediği kimse için bağışlar. Kim de Allah’a şirk koşarsa, hiç şüphesiz büyük bir günahla iftirada bulunmuş olur. (Nisâ 4/48)

Bu ayeti kerimelerle sözlerimi bitirirken Allah Teala Kur’an-ı Kerim’de bize defaten değil defalarca, aklınızı ne az kullanıyorsunuz ikazında bulunmuştur. Bu ikaza kulak veren Müslümanlardan olmak dileğiyle.