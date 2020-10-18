Tezgahlarda balım bolluğu yaşanıyor. Uzmanlar balığın bol olduğu bu dönemde en az haftada iki kez balık tüketilmesinin bağışıklık sistemi için son derece önemli oluğunu belirtiyor. Peki, balık fiyatları ne kadar?

Güncel balık fiyatları | Hamsinin kilosu ne kadar?

Geçtiğimiz hafta palamudun tanesi 10-15 TL’ye satıldı. Bu hafta ise fiyatlar 20-25 TL’ye ulaştı. Balıkçılar fiyat değişikliğini balıkların irileşmesiyle, gramlarının artmasıyla ilgili olduğunu belirtiyor. Hamsinin ise kilosu 35-40 TL’ye satılıyor.

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