Güncel balık fiyatları | Hamsinin kilosu ne kadar?
Balık fiyatları 2020 | 1 Eylül’de balık av yasağı sona erdi. Hal böyle olunca tezgahlar balıklarla dolup taşmaya başladı. Balıkçılar bu sene hamsiye oranla palamudun daha fazla olduğunu belirtiyor. Son dönemde tezgahlarda çinokop da yer bulmaya başladı. Peki, balık ne kadar? | Güncel balık fiyatları 2020 |Palamut ne kadar? Hamsinini kilosu ne kadar güncel.
Tezgahlarda balım bolluğu yaşanıyor. Uzmanlar balığın bol olduğu bu dönemde en az haftada iki kez balık tüketilmesinin bağışıklık sistemi için son derece önemli oluğunu belirtiyor. Peki, balık fiyatları ne kadar?
Güncel balık fiyatları | Hamsinin kilosu ne kadar?
Geçtiğimiz hafta palamudun tanesi 10-15 TL’ye satıldı. Bu hafta ise fiyatlar 20-25 TL’ye ulaştı. Balıkçılar fiyat değişikliğini balıkların irileşmesiyle, gramlarının artmasıyla ilgili olduğunu belirtiyor. Hamsinin ise kilosu 35-40 TL’ye satılıyor.