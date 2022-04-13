Gülsüm Ali kimdir? Gülsüm Ali nereli kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? Gülsüm Ali hayatı:
Diriliş Ertuğrul adlı yapımda 'Aslıhan Hatun' karakteri ile izleyicilerin beğenisini toplan Gülsüm Ali, Payitaht Abdülhamid dizisinde 'Gülcemal rolünü oynad. Gülsüm Ali şu sıralarda TRT 1’in sevilen yapımı Gönül Dağı isimli dizide 'Dilek' rolünü oynamakta. Peki Gülsüm Ali kimdir? Gülsüm Ali nereli kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? Gülsüm Ali hayatı:
Önce Diriliş Ertuğrul'da Aslıhan Hatun, sonra ise Gönül Dağı dizisinde Dilek karekteri. Peki Gülsüm Ali kimdir, nereli kaç yaşında? İşte Gülsüm Ali'nin hayatı, biyografisi.
Gülsüm Ali kimdir?
29 yaşında olan, 18 Şubat 1992 tarihinde Bulgaristan'ın en büyük şehirlerinden Rusçuk'ta dünyaya gelen Gülsim Ali İlhan, oyuncu ve modeldir. Genç oyuncunun çocukluk dönemi Bulgaristan'da geçmiştir. Gülsim Ali, hâlâ Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızıdır.
16 yaşında Türkiye’ ye gelmiş olan oyuncu, Özel Başkent İletişim Akademisi'nde oyunculuk ve diksiyon eğitimi aldıktan sonra ilk kez kameralar karşısına geçmiştir.
Son Yaz Balkanlar dizisinin sonrasında Diriliş Ertuğrul adlı yapımda 'Aslıhan Hatun' karakterine, Yüzleşme dizisinde ise 'Ayşegül' rolüne hayat vermiştir. 2019 senesinde oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinde 'Gülcemal', 2020'de rol aldığı hâlâ TRT1n ekranlarında yayınlanmaya devam eden Gönül Dağı isimli dizide 'Dilek' karakterini canlandırmıştır.
Gülsim Ali, iyi derecede Bulgarca ve İngilizce bilmektedir. 1.76 cm boyunda ve 54 kilo olan isim, Kova burcudur.
Gülsüm Ali hangi dizilerde oynadı?
2019 - Yüzleşme
2020 - Gönül Dağı
2012 - Son Yaz Balkanlar
2016 - Seddülbahir 32 Saat
2016 - Hanım Köylü
2017 - Diriliş Ertuğrul