Gülsüm Ali kimdir? Gülsüm Ali nereli kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? Gülsüm Ali hayatı:

Önce Diriliş Ertuğrul'da Aslıhan Hatun, sonra ise Gönül Dağı dizisinde Dilek karekteri. Peki Gülsüm Ali kimdir, nereli kaç yaşında? İşte Gülsüm Ali'nin hayatı, biyografisi.

Gülsüm Ali kimdir?

29 yaşında olan, 18 Şubat 1992 tarihinde Bulgaristan'ın en büyük şehirlerinden Rusçuk'ta dünyaya gelen Gülsim Ali İlhan, oyuncu ve modeldir. Genç oyuncunun çocukluk dönemi Bulgaristan'da geçmiştir. Gülsim Ali, hâlâ Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızıdır.

16 yaşında Türkiye’ ye gelmiş olan oyuncu, Özel Başkent İletişim Akademisi'nde oyunculuk ve diksiyon eğitimi aldıktan sonra ilk kez kameralar karşısına geçmiştir.

Son Yaz Balkanlar dizisinin sonrasında Diriliş Ertuğrul adlı yapımda 'Aslıhan Hatun' karakterine, Yüzleşme dizisinde ise 'Ayşegül' rolüne hayat vermiştir. 2019 senesinde oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinde 'Gülcemal', 2020'de rol aldığı hâlâ TRT1n ekranlarında yayınlanmaya devam eden Gönül Dağı isimli dizide 'Dilek' karakterini canlandırmıştır.

Gülsim Ali, iyi derecede Bulgarca ve İngilizce bilmektedir. 1.76 cm boyunda ve 54 kilo olan isim, Kova burcudur.

Gülsüm Ali hangi dizilerde oynadı?

2019 - Yüzleşme

2020 - Gönül Dağı

2012 - Son Yaz Balkanlar

2016 - Seddülbahir 32 Saat

2016 - Hanım Köylü

2017 - Diriliş Ertuğrul