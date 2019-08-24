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Gülsim Ali kimdir? Gülsim Ali Payitaht Abdülhamid dizisinde mi oynayacak?

Diriliş Ertuğrul dizisinin Aslıhan Hatun'uPayitaht Abdülhamid'e mi transfer oluyor? TRT 1’in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Payitaht Abdülhamid dizisi yeni sezonda yine reytingleri silip süpürecek. Payitaht Abdülhamid’in yeni sezona ne zaman başlayacağı merak edilirken, diziye yeni oyuncular da katılmaya devam ediyor. Alınan bilgilere göreDiriliş Ertuğrul'da 'Aslıhan Hatun' karakteri ile izleyici karşısına çıkan Gülsim Ali'nin Payitaht Abdülhamid’e transfer edileceği yönünde. Yeni sezonda Payitaht Abdülhamid oyuncuları kadrosuna katılan isimler Devrim Yakut ve Alp Akar, Ceyhun Mengiroğlu ve Gülsim Ali yer alacak. Peki Gülsim Ali kimdir? Gülsim Ali nereli ve kaç yaşında? Gülsim Ali hangi filmlerde rol aldı? İşte Gülsim Ali biyografisi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:13
Gülsim Ali kimdir? Gülsim Ali Payitaht Abdülhamid dizisinde mi oynayacak?

Diriliş Ertuğrul dizisinin Aslıhan Hatun'uPayitaht Abdülhamid'e mi transfer oluyor? TRT 1’in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Payitaht Abdülhamid dizisi yeni sezonda yine reytingleri silip süpürecek. Payitaht Abdülhamid’in yeni sezona ne zaman başlayacağı merak edilirken, diziye yeni oyuncular da katılmaya devam ediyor. Alınan bilgilere göre  Diriliş Ertuğrul'da 'Aslıhan Hatun' karakteri ile izleyici karşısına çıkan Gülsim Ali'nin Payitaht Abdülhamid’e transfer edileceği yönünde. Yeni sezonda Payitaht Abdülhamid oyuncuları kadrosuna katılan isimler Devrim Yakut ve Alp Akar, Ceyhun Mengiroğlu ve Gülsim Ali yer alacak. Peki Gülsim Ali kimdir? Gülsim Ali nereli ve kaç yaşında? Gülsim Ali hangi filmlerde rol aldı? İşte Gülsim Ali biyografisi.

Gülsim Ali kimdir?

24 Eylül 1992 yılında Bulgaristan'da dünyaya gelen Gülsim İlhan Ali, Balkanlarda yaşayan Türk bir ailenin kızıdır. Bulgaristan’ ın tescilli güzelleri arasındadır. Güzel model, 2012 yılında ilk defa profesyonel oyunculuk ile ilgilenmeye başlamıştır. 2012 yılında yayınlanan son yaz balkanlar dizisi ilk dizisidir. 2016 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Hanım Köylü dizisinin başrol oyuncularından birisidir. Dizide, İlkgün karakterini canlandıran Gülsim Ali, yakışıklı oyuncu Yusuf Çim ile birlikte rol almaktadır. Bulgarca, Türkçe, İngilizce ve Japonca dillerini bilen Gulsim Ali, ünlü Hollywood yıldızı Jennifer Lawrence’a olan benzerliği ile dikkat çekmektedir. Gülsim İlhan Ali, 2016 yılında da Ertuğrul Diriliş dizisinde Aslıhan karakterine hayat vermişti. Aslıhan, Ural Bey’in en küçük kız çocuğudur. Kibar bir hanımefendi olmasına rağmen aynı zamanda çok iyi bir savaşçıdır.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:13
  1. Gülsim Ali kimdir?
  2. Gülsim Ali Payitaht Abdülhamid dizisinde mi oynayacak?
  3. Diriliş Ertuğrul dizisinin Aslıhan Hatun'uPayitaht Abdülhamid'e mi transfer oluyor?

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