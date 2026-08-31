T.C.

GÜLŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÜST HAKKI TESİS (İRTİFAK HAKKI) (2026/6) İHALESİ İLANI

1- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, aşağıdaki Tabloda bilgileri yer alan taşınmazımız üzerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Artırma Usulü ile 29 yıllığına Gıda Üretimi Üzerine Sanayi Tesisi Kurulması amaçlı üst hakkı tesisi (İrtifak Hakkı ) ihalesi yapılacaktır.

2- İhale başvuru, ihale dökümanı temini, sözleşme ve tapu tescil işlemleri belediyemiz mali işler müdürlüğünde yürütülecek olup İdarenin adresi : Karavezir Mahallesi Kızılırmak Caddesi Yeni Belediye Hizmet Binası No:2 kat :3 Gülşehir / NEVŞEHİR’ dir. Tel : 0 384 411 30 03 Fax: 0 384 411 39 05 - www.gulsehir.bel.tr

3- Aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerine 29 yıl süreli üst hakkı tesisi (İrtifak Hakkı) ihalesi, Belediye Meclisinin aldığı karar doğrultusunda Devlet İhale kanunu hükümleri çerçevesinde 11/09/2026 tarihinde aşağıdaki tabloda belirtilen saatte, Belediye hizmet binası içinde yer alan Belediye toplantı salonunda yapılacaktır. İhale 2886 D.İ.K 13.maddesi uyarınca Belediye Encümeninden oluşan İhale komisyonu tarafından açık artırma usulü ile yapılacaktır.

4- 29 yıl süreli üst hakkı tesisi İhalesi yapılacak taşınmazın niteliği, muhammen bedel ve geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup açık artırma, taşınmaz üzerine kurulacak 29 yıl süreli üst hakkı tesisi için belirlenen KDV dahil aylık üst hakkı tesisi bedeli üzerinden ihale edilmeye başlanacaktır. İhalede en az pey sürme bedeli 1000,00 TL. ve üzeridir.

İLÇE MAHALLE ADA PARSEL ALAN (M2) VASFI AMACI İHALE

TARİH

VE SAATİ SÜRE

(YIL)

%3

GEÇİCİ

TEMİNAT( TL.) MUHAMMEN

BEDEL (TL.) GÜLŞEHİR FATİH 978 190 63.249,46

Tamamı

İçin ARSA

GIDA

ÜRETİMİ

ÜZERİNE

SANAYİ

TESİSİ

KURULMASI 11/09/2026

14:00

29 330.165,00 Aylık

31.625,00TL.

Yıllık

379.500,00 TL.

29 Yıllık

11.005.500,00TL.



5- Geçici Teminat: Taşınmaz üzerine 29 yıl süreli üst hakkı tesisi ihalesine katılabilmek için 4. Madde de belirtilen 29 yıllık muhammen bedeli üzerinden hesaplanan ve tabloda gösterilen %3 geçici teminat miktarını ihale günü saat 13:30’a kadar Belediyemiz veznesine veya Belediyemize ait TC Ziraat Bankası Gülşehir Şubesindeki TR98 0001 0000 2731 3723 9950 01 nolu İBAN numarasına ödeyip dekontunu komisyona ibraz edecektir. Ayrıca ihaleye ilişkin dokümanlar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden İhale günü saat 13:30’a kadar ücretsiz olarak görülebilir. İhale için son müracaat tarih ve saati 11/09/2026 saat 13:30’dur. Ayrıca Geçici teminat olarak, bankalar ve özel finans kuruluşlarından alınacak süresiz teminat mektubu ve Hazine müşteşarlığınca ihale edilen Devlet iç borçlanma senetleride geçerlidir. İhaleye ilişkin detaylı bilgiler ihale şartnamesinde yer almaktadır.

6-Kesin Teminat: İhaleyi kazanan istekli İhalede oluşan ilk yılki kira bedelinin % 6’sı üzerinden kesin teminat ( ihale süresince belediye emanet hesabında tutulur) tutarını Belediyemize ödemek zorundadır.(Her yıl yeni oluşan üst hakkı tesisi kullanım bedeli üzerinden %6 kesin teminat farkı alınacaktır.) Ayrıca İhale uhdesinde kalıpta kanunda belirtilen süre içerisinde kesin teminat bedelini yatırmayan istekli ile üst hakkı tesisi sözleşmesi imzalanmaz ve teminatı Belediyemize irat kaydedilir.

İhaleye katılacaklardan istenilen Belgeler

A-Gerçek kişi olması halinde

a-T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan fotokopisi

b-Belediyemize borcu olmadığını gösterir Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı Borcu Yoktur Yazısı

c-Geçici Teminatı yatırdığına dair dekontun aslı

d-Şartname Bedelini yatırdığına dair dekontun aslı

e-E devletten veya nüfus müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri belgesi

f-Her bir sayfası imzalanmış şartname(Şartname Belediyemizden temin edilecektir.)

g-Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname.

B-Tüzel kişilik olması halinde

a-Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Md., Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, İdare mahkemesinden) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

b-Tüzel Kişi adına ihaleye katılacaklar tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküleri.

c-Dernekler için dernek tüzüğünün sureti

d-Kamu tüzel kişileri söz konusu ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

e-Belediyemize borcu olmadığını gösterir Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı Borcu Yoktur Yazısı

f-Geçici Teminatı yatırdığına dair dekontun aslı

g-Şartname Bedelini yatırdığına dair dekontun aslı

h-Her bir sayfası imzalanmış şartname(Şartname Belediyemizden temin edilecektir).

C-Ortak Girişim olması halinde

a-Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

b-Ortak girişimi oluşturan gerçek- tüzel kişilerin her birinin ilgili fırkalarındaki esaslarına göre temin edecekleri belge

İhaleye Katılamayacak Olanlar

a-İhaleye katılma Şartlarındaki istenilen belgeleri eksik, onaysız veya uygun olmayan şekilde getirenler.

b-2886 Sayılı D.İ.K. ve 4734 sayılı K.İ.K göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

7-İhalenin yapılamaması halinde ikinci ihale 28/09/2026 tarihinde aynı yer, saat ve şartlarda tekrar yapılacaktır.

8-Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Tüm katılımcılara İlan Olunur. 31/08/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02538267