Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz

Türkiye 24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlanırken, siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı. Gündemin bir numaralı maddesi erken seçim. Siyaset koridorlarının hareketlendiği bu dönemde; 89 yaşındaki tiyatrocu Gülriz Sururi'den gündeme ilişkin açıklamalarr yaptı.

Türkiye'de yükselen cehaletin görülemediğini ifade eden Sururi, ülkenin yaşanmayacak bir hal aldığını, gitmek isteyenlerin haklı olduğunu sözlerine ekledi.

"ATATÜRK'Ü BİLSELER TAPARLARDI"

Atatürk'e olan hayranlığından da bahseden Gülriz Sururi, "Kimse Atatürk’ü tanımıyor. Bilselerdi taparlardı ona! Ama hâlâ şansımız olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

"BU ÜLKEDE YAŞANMAZ"

Posta Gazetesi'ne konuşan 89 yaşındaki tiyatrocu, "Yaklaşan seçimle ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Varlıklı olanların, imkanı olanların çoğu ülkeyi terk etmek istiyor. Haklılar. Bu haliyle bu ülkede durulmaz, yaşanmaz. Yaşanmaz hale geldi. Korku toplumu olduk." şeklinde yanıt verdi.