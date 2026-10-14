GTB'nin Antep fıstığı işleme tesisine Ankara'daki törende Bakan Kacır'dan ödül

Gaziantep Ticaret Borsası'nın (GTB) TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) iş birliğiyle INNOFOOD Projesi kapsamında şehre kazandırdığı Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında öne çıkan başarılı projeler arasında yer alarak ödüle layık görüldü. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, ödülü Ankara'da düzenlenen törende Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın elinden aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki mali iş birliği kapsamında yürüttüğü Rekabetçi Sektörler Programı'nın (RSP) IPA II Kapanış Konferansı, "İnovasyonu Etkiye Dönüştürmek" temasıyla Ankara'da yapıldı.

Konferansa Bakan Kacır'ın yanı sıra kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, iş dünyası ve proje paydaşlarının temsilcileri katıldı. Program kapsamındaki yatırımların ekonomik ve sektörel etkilerinin değerlendirildiği konferansta sanayide teknolojik dönüşüm, yenilikçilik, rekabet gücü ve sürdürülebilir kalkınma başlıkları ele alındı. Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen törende, programda başarılı çalışmalar yürüten projelerin temsilcilerine ödülleri verildi.

Kacır: IPA II'de 23 ilde 43 projeye yaklaşık 260 milyon avro kaynak

Konferansta konuşan Bakan Kacır, Rekabetçi Sektörler Programı'nın Türkiye'nin sanayi ve teknoloji altyapısının güçlendirilmesine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Programın IPA II döneminde 23 ilde 43 projeye yaklaşık 260 milyon avro kaynak sağlandığını açıklayan Kacır, bu desteklerle araştırma ve geliştirme merkezleri, dijital dönüşüm merkezleri, ortak kullanım tesisleri ile test ve analiz altyapılarının hayata geçirildiğini ifade etti.

Akıncı ödülü üretim yatırımlarının takdiri olarak değerlendirdi

Ödül töreninin ardından değerlendirmelerde bulunan Akıncı, alınan ödülün Gaziantep'in tarımsal sanayideki üretim gücünü teknoloji ve yenilikçilikle buluşturma hedefi açısından büyük anlam taşıdığını dile getirdi. Akıncı, GTB olarak yalnızca ticaretin gelişimine değil, üretim altyapısının güçlendirilmesine ve sektörlerin geleceğine yönelik yatırımlara da öncelik verdiklerini anlattı.

"Gaziantep, köklü üretim kültürü, girişimci ruhu ve güçlü sanayi altyapısıyla ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden biri" diyen Akıncı, şehrin bu potansiyelini daha ileriye taşımak, tarımsal ürünleri modern teknolojilerle buluşturmak ve sektörlerin rekabet gücünü artırmak için çalıştıklarını söyledi.

Antep fıstığının Gaziantep'in ekonomik ve kültürel kimliğinde çok özel bir yere sahip olduğunu belirten Akıncı, tesisi bu stratejik ürünün işlenmesinde kaliteyi, verimliliği ve katma değeri artırmak amacıyla kurduklarını, tesisin böylesine önemli bir programda ödüle layık görülmesinin kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu kaydetti. Akıncı, "Bu ödülü, yalnızca bir tesisin başarısı olarak değil, üretime, teknolojiye ve geleceğe yaptığımız yatırımların kıymetli bir takdiri olarak görüyoruz" dedi.