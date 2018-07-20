Göz yanmasının nedenleri nelerdir?

Göz yanmasının birçok nedeni olabilir. Göz kuruluğu bunların başında gelir. Göz doktorları bu rahatsızlığın tedavisinde genel olarak göz damlası önerir. Bu problemin nedeni, uzun süre bilgisayar veya televizyon karşısında kalmak, yeteri kadar uyumamak, parlak ışık altında çalışmak gibi unsurlardır. Göz kuruluğu beraberinde yanma ve batma hissini de gösterir.

Göz kuruluğunun dışında alerjik reaksiyonlar da göz yanmasına neden olur. Özellikle bahar aylarında yayılan polenler gözlerde tahrişe neden olabilir. Göz yangısı olarak da bilinen bir rahatsızlık sonucunda da göz kuruluğu ve yanması görülür.

Göz nezlesi alerjiyle birlikte oluşan ve gözlerde yanma şeklinde görülen bir rahatsızlıktır. Bunun yanında sjogren sendromu, fotofobi, rosacea ve wegener gibi rahatsızlıklarda da göz yanması gerçekleşir.

GÖZ YANMASININ ÇEVRESEL NEDENLERİ:

Göz yanmasının ortaya çıkmasına neden olan en önemli unsur çevredir. Son dönemlerde yaygın bir şekilde kullanılan akıllı telefonların ekranları, tablet ışıkları ve bilgisayarlar göz yanmasından şikayet eden kişilerin sayısını artırmıştır. Gözyaşlarının buharlaşmasına neden olan bu zararlı ışıklar, gözde kuruluk ve yanma hissine neden olur.

Göz yanmasının bir diğer nedeni de yaşlılıktır. Yaşlanma sonucunda gözlerde daha az yağ üretilir. Gözyaşı içerisindeki yağ azalması, gözyaşının buharlaşmasına ve hemen kurumasına neden olur. Böylece gözde yanma ve batma hissedilir.

Bazı ilaçlar, yan etki olarak gözlerde yanma hissi oluşturur. İlacın etkilerinin bu şekilde görülmesi durumunda kullanım bırakılmalıdır.

Çevresel olarak görülen etkiler arasında toz, rüzgar, güneş yanığı, güneşe doğrudan bakma, sigara dumanı, havuzlardaki klor maddesi, saç spreyi veya saç boyası, kirli hava gibi durumlar gözde yanma hissine neden olur.

Çevresel etkenlerin ortadan kaldırılması ile birlikte göz damlası, çay banyosu, göz nezlesi ilacı, antihistamin içeren ilaçlar bu rahatsızlığın tedavisinde kullanılır. Düzenli kullanım sonucunda yanma hissi kendiliğinden kaybolur.

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