Göz kaşıntısı nedir? Göz kaşıntısı neden olur?

Göz kaşıntısı, pek çok insanı etkilemektedir. Alerjiler ve enfeksiyon dahil olmak üzere çeşitli durumlardan kaynaklanabilen göz kaşıntısı nedir? Göz kaşıntının nedenleri ve tedavisi işte detaylar...

Göz kaşıntısı nedir?

Çoğu zaman, kaşıntı bir çeşit alerjiden kaynaklanır. Polen, toz ve hayvan kepeği gibi tahriş edici bir madde çevresindeki dokularda histamin adı verilen bileşiklerin salınmasına neden olur, bu da kaşıntı ile sonuçlanır.

Göz neden kaşınır?

Bazı tıbbi durumlar kaşıntılı gözlere ve beraberindeki diğer semptomlara neden olabilir. Bazı koşullar şunları içerebilir:

Atopik keratokonjonktivit

Bu kornea ve konjunktivanın (gözün ön tarafını örten zar) iltihaplanmasıdır. Bu, bir kişinin spesifik bir alerjene anormal alerjik reaksiyona genetik olarak yatkın olduğu bir durumdur.

Tedavi edilmezse ne olur?

Ülserler

Yara

Katarakt

Keratokonus, korneada gelişir ve gelişmesi için koni şeklinde bir çıkıntıya neden olur.

Kornea vaskülarizasyonu, kan damarlarının korneaya doğru uzandığı yer

Vernal keratokonjonktivit (VKK)

Vernal keratokonjonktivit (VKK); kronik, bilateral ve mevsimsel alevlenmeler ile seyreden oküler yüzeyin allerjik inflamasyonudur. Çocuklarda ve erkeklerde daha sık görülür. Kaşıntı, fotofobi, yanma ve sulanma en sık görülen semptomlarıdır.

Alerjik konjunktivit

Alerjik konjunktivit, gözü kapatan iç zar bir alerjen tarafından tahriş olduğunda ortaya çıkar. Bu alerjik reaksiyonun bazı yaygın nedenleri şunlardır:

Polenler

Çimenler

Küfler

Evcil hayvan kepeği

Toz

Toz akarları

Makyaj, losyon veya kontakt lens solüsyonu gibi tahriş edici maddeler.

Göz kuruluğu

Göz nemi ve yağlamayı kaybettiğinde, gözlerde kuruma oluşabilir. Bunun sonucu gözde iltihap ve kaşıntı ortaya çıkar.

Meibomian bezi disfonksiyonu

Meibomian bezleri, üst ve alt göz kapaklarında bulunur ve yağ salgılanmasından sorumludur. Bu bezler bloke olduğunda veya anormal bir şekilde geliştiğinde, göz tarafından üretilen gözyaşları nemi korumak için gerekli olan yağı yeterli miktarda içermez.

Blefarit

Bu, stafilokokal bakteriler ve muhtemelen göz kapağı akarları tarafından üretilen antijenlere yanıt olarak göz kapaklarının iltihaplanmasına neden olan bir durumdur.

Kontakt lens kaynaklı konjunktivit

Kontakt lens kullananlar kontakt lens kullanımından kaynaklanan bir enfeksiyon yaşayabilirler. Bazen kornea hasar görebilir ve yaralanabilir.

Korneanın çizilmesi

Kornea gözün en dışta kalan ve şeffaf olan bölümüdür. Gözün ön yüzeyi korneanın çizilmesiyle göz hasar alabilir. Bu sorun bir maddenin göze sert bir teması ya da bir göz enfeksiyonu nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu çizik gözü her kırpışınızda rahatsızlık verir ve gözde iltihaba, kaşıntıya neden olur.

Dev papiller konjonktivit

Bu göz rahatsızlığı genellikle bir tür alerjik reaksiyon ile ilişkilidir ve göz kapaklarının altında büyük şişlikler olarak mevcut olabilir.

Nedenleri şunlardır:

VKC

Atopik keratokonjonktivit

Kontakt lens kullanımı

Yapay göz kullanımı

Bulaşıcı konjonktivit

Gözler bakteriyel ve viral enfeksiyonlara karşı bağışık değildir. Enfeksiyöz konjonktivitte bulunan bazı yaygın bakteriler şunlardır:

N. gonorrhoeae

Neisseria meningitides

Streptococcus pneumoniae

Haemophilus influenza

Staphylococcus aureus

Klamidya enfeksiyonları

Viral enfeksiyonlar oldukça yaygındır ve adenovirüs, herpes simplex ve herpes zoster neden olabilir.

Diğer nedenleri

Bazı durumlarda, bazı ilaçlar göz problemlerine ve göz kuruması gibi yan etkilere neden olabilir. Bu ilaçlar şunları içerir:

Doğum kontrol hapları

Penisilin gibi bazı antibiyotikler

Antihistaminikler dahil dekonjestanlar

Beta blokerler

Antidepresanlar

Yapay gözyaşları

Bazı akne ilaçları

Göz kaşıntısına sebep olan kuru göz sendromu, aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer çevresel ve tıbbi faktörlerle ilişkili olabilir:

Bilgisayar kullanımı

Normal yaşlanma, özellikle 50 yaşın üzerinde olanlar

Menopoz

Rüzgar, kuru hava, iklimlendirme, sigara içme gibi

Çevresel faktörler

Diyabet, lupus, romatoid artrit ve eksik göz kapağı kapanması gibi tıbbi durumlar

Göz kaşıntısı tedavisi nasıl olur?

En etkili göz kaşıntısı tedavileri, kaşıntıya sebep olan nedenlerle alakalıdır. Gözlerdeki kaşınma belirtileri yapay gözyaşları veya alerji göz damlaları ile hafifletilebilir. Fakat çoğu durumda, rahatlama sağlamak için reçeteli göz damlaları veya ağızdan ilaç kullanımı gerekebilir. Bazı ilaçlar da özellikle semptomlar mevsimsel alerjilere bağlı ise, alerjiye daha az eğilimli hale gelmenize yardımcı olabilir.

Gözleriniz kapalıyken temiz, soğuk ve nemli bir bez sürmek de kaşınan gözlerin şiddetini hafifletebilir.

Birkaç farklı ilaç türü, oküler kaşıntıyı hafifletmeye yardımcı olabilir, ancak sadece doktorunuz hangi tedavi veya tedavi kombinasyonlarının sizin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu bilecektir. Bazı durumlarda, gözlerdeki kaşıntı yapay gözyaşları veya alerji damlaları ile tedavi edilebilir. Ancak diğerlerinde, ayrıca bir antibiyotik, bir anti-enflamatuar ilaç ve / veya özel göz kapağı temizleme ürünleri gerekebilir.

Her şeyden önce, cazip olsa da, gözlerinizi asla ovalamayın. Sürtünme, kaşınmayı daha da kötüleştiren daha fazla histamin salgılar. Gözlerinizi çok kuvvetli bir şekilde ovuşturmak korneal aşınmaya neden olabilir veya göz enfeksiyonuna yol açabilecek gözlere bakteri sokabilirsiniz.