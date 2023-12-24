Göz altı morlukları için kolay yöntemler: 24 saat bakım değil 5- 10 dakika içinde zaman sizde kalsın! Ürün toplamayın

Eğer siz de göz altı morluklarından müzdaripseniz yazımızda önereceğimiz yöntemleri deneyebilirsiniz. Böylelikle güzelliğinize güzellik katabilirsiniz.

Yöntemlere geçmeden önce göz altı morluklarının sebeplerine değinelim. Bu morluklar ya da şişkinlikler yaşam şartlarınızdan ya da genetik özelliklerinizden kaynaklı olabilir. Bunun yanında uykusuzluk ve ilaç kullanımı gibi sebepler de göz altı morlukları ya da şişliklerine sebep olabilir. Hatta bazen bazı hastalıkların habercisi bile olabilir.

Sebepleri genişletmek gerekirse, yorgunluk, aşırı stres, zararlı güneş ışınları, sağlıksız ve yetersiz beslenme, yaşlanma, hamilelik, regl dönemi ve demir eksikliğini de sayabiliriz.

Şimdi gelelim bu problemden kurtulmak için neler yapabileceğimize. Hepsi birbirinden kolay bu yöntemleri uygulayarak kısa süre göz altı morluklarınızdan kurtulabilirsiniz.

Salatalık maskesi yaparak göz altı morluklarının görünümünü azaltabilirsiniz. Aynı zamanda daha parlak ve canlı bir cilde sahip olabilirsiniz. Sulu bir salatalığı ince ince dilimleyip gözlerinizin üstüne koyup 15 dakika bekletin ve sonra yüzünüzü yıkayın. Morluklar azalana kadar her gün yapabilirsiniz.

Limon ve domates suyu maskesiyle de göz altı morluklarından kurtulabilirsiniz. Eşit oranda limon ve domates suyunu karıştırıp bir hafta boyunca her gün yaparak göz altlarını tedavi edebilirsiniz.

Tıpkı salata dilimleri gibi patates dilimlerini de gözünüzün üstünde 15 dakika bekleterek de göz altı morluk ya da şişkinliklerinden kurtulabilirsiniz.

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Sallama çay poşetlerini soğuduktan sonra gözümüzün üstünde 15 dakika kadar bekleterek hem yorgunluğumuzdan hem de morluklarımızdan kurtulabiliriz.

Bir diğer yöntem olarak soğuk süte pamuğu batırıp gözlerinizin üstünde 15-20 dakika bekleterek de göz altlarınızı kolayca tedavi edebilirsiniz.

10-15 dakika boyunca dolapta beklettiğiniz kaşığı soğukluğu geçene kadar morluklarınızın üstünde bekletebilirsiniz. Morluklardan kurtulmak için uygulayabileceğiniz en kolay yöntemdir.

Bütün bu yöntemlerin yanında sağlıklı beslenerek, yeterli miktarda su tüketerek, doğru makyaj malzemeleri kullanıp gözlerinize nazik davranarak, alkol, su ve sigara tüketiminizi azaltarak da göz altı morluk ve şişliklerinden kurtulabilirsiniz.

Gözaltı morluklarının en önemli nedenlerinden biri de uykusuzluk ve yorgunluk olduğu için uyku düzeninize dikkat ederek de bu problemden kurtulabilirsiniz. Vücudunuzu yeteri kadar dinlendirdiğinizde zamanla göz altları morluklarından kurtulduğunuzu fark edeceksiniz.

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