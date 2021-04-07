Gönül Dağı’nda heyecanlandıran gelişme! Diziye bomba isim geliyor
TRT 1’de reytinglere damga vuran Gönül Dağı dizisiyle ilgili flaş gelişme yaşandı.
TRT 1 ekranlarında Cumartesi akşamları iyi izlenme oranları elde eden Gönül Dağı dizisi son sürat devam ediyor.
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs sebebiyle bazı oyuncular karantinaya alınmış ve çekimlere ara verilmişti. Stokta 2 bölümü daha olan dizi sette tedbirler alarak ekranlara geliyor.
Gönül Dağı dizisinde hayranları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Senaryoya yeni bir karakterin katılacağını Gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.
Gülsim Ali’nin oynadığı Dilek’in babası rolüyle diziye katılacak Ali karakterini Ergun Kuyucu oynayacak.