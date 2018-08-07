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Gömlekten yağ lekesi nasıl çıkar?

Yağ lekeleri hemen hemen günlük hayatımızın bir parçası gibi düşünülebilir.

07 Ağustos 2018 Salı 15:20
Gömlekten yağ lekesi nasıl çıkar?

Yağ lekelerini çıkarmak için birçok yöntem olduğunu söylemek mümkün. Bu noktada etkili sonuç alabilmek, kullanılan malzemeye göre değişiklik gösterir; çünkü bazı malzemeler yağ lekelerini iter, bazıları emer. Yağ yapısı gereği suyu iteceği için sade suda yıkandığı zaman lekenin çıkması mümkün olmayacaktır.

Gömleğinize bulaşan yemek yağı lekelerini temizlemek için yağ çözücü içeren bulaşık sabunu veya deterjanlar kullanabilirsiniz. Lekeyi temizlerken bulaşık deterjanınızın koku ve boya içermediğine de dikkat etmelisiniz.

Gömleğiniz hassas bir kumaş yapısına sahip ise, yüksek miktarda limon oranı içeren bulaşık sabunları kullanmayın; çünkü limon asit içerdiği için hassas olan gömleğiniz zarar görebilir.

Gömleğinize dökülen yağ lekesinin üzerine yukarıda anlatılanları baz alarak seçtiğiniz bulaşık deterjanını lekenin üzerine sürün ve temiz bir bez ile dairesel hareketlerle ovun.

Gömleğinizi bu şekilde 15 kadar beklemeye bırakın. 15 dakikanın ardından gömleğinizi normal yıkama koşullarında yıkayınız. Kurulama işlemini ise havayla teması olacak şekilde yapmalısınız. Yağ lekesi gömleğinizden çıkmadıysa işlemi tekrarlayabilirsiniz.

Gömleğinize yağ lekesi değdiği zaman lekenin üzerine bir miktar karbonat döküp, diş fırçası ile fırçalayabilirsiniz. Sonrasında bunu silkeleyip aynı işlemi tekrarlayın ve üzerine leke çıkarıcı döküp, normal yıkama koşullarında yıkayın.

Gömleğinize motor veya makine yağı bulaştıysa uygulayacağınız temizleme yöntemi biraz daha farklı olacaktır. Bu tarz lekelerle karşılaştığınız zaman küt ağızlı bir bıçak yardımıyla dikkatli şekilde kazımalısınız.

Gömleğinizdeki bu tarz lekeleri kazıdıktan sonra daha da yumuşatmak için, lekenin üzerinde vazelin sürebilirsiniz. Leke yumuşadıktan sonra üzerine gömleğinize zarar vermeyecek bir bulaşık deterjanı döküp yine 15 dk beklettin ve normal yıkma koşullarında yıkayın.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 15:20
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